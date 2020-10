Un grupo de delincuentes armados asaltaron la noche del último miércoles a un joven para robarle su camioneta en el jirón Los Mirtos, en el distrito de Lince.

Según revelan las cámara de seguridad del edificio ubicadas frente al lugar, los delincuentes interceptaron a su víctima en una camioneta negra. En ese momento un miembro de la banda criminal descendió del auto y lo amenazó con arma de fuego.

Luego suben al auto robado y en pocos segundos escapan del lugar con dirección a la vía Prolongación Iquitos.

La víctima, identificado como Eduardo Bravo, aseveró que uno de los asaltantes quiso dispararle en la pierna pero se le trabó el arma.

Refirió también que cuando fue a hacer la denuncia en la comisaría de Lince, había otro hombre que denunciaba un robo muy similar a solo una cuadra de donde él se encontraba.

“El asaltante buscaba dispararme la pierna. Le dije al asaltante que por favor no me mate porque tengo dos hijas. En algún momento pensé en poner resistencia, pero en ese momento se vino mi familia a la cabeza, entonces le dije que se lleve todo pero que no me haga daño”, aseveró a América Noticias.

“Cuando fui a la comisaría había también otra persona ahí, hemos llegado los dos casi al mismo tiempo, también a denunciar un robo de auto a solo una cuadra. Nos han dicho que estas camionetas son usadas también para hacer otros robos”, agregó.

