El ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, señaló este martes que el estado de emergencia que rige en Lima y Callao debido a la inseguridad ciudadana será usado para realizar acciones de impacto, ya que hay zonas donde los ciudadanos no pueden caminar sin ser asaltados.

“Lo que nosotros ahora al entrar a este periodo, a esta gestión, es que ya existe esta declaratoria de emergencia, la gente no la siente en la calle. Lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar esa declaratoria, uno, para realizar acciones de impacto. Si a la gente le preguntan si existen zonas liberadas no solo en Lima, sino a nivel nacional, por la delincuencia, rápidamente te va a decir que no. Hay zonas que durante las 24 horas no puedes caminar por ahí sin ser asaltados”, señaló en diálogo a Exitosa.

Asimismo, precisó que Las Fuerzas Armadas solamente podrán participar en las operaciones a solicitud del Ministerio del Interior en apoyo, ya que ellos no pueden intervenir operativamente.

Ministro Dimitri Senmache sobre estado de emergencia en Lima y Callao: “Vamos a realizar acciones de impacto” | VIDEO

En otro momento, Senmache Artola explicó que el estado de emergencia no es una solución, sino un instrumento que requiere un plan. “Tú necesitas un plan y en ese plan necesitas acortar ciertos caminos y por eso puedes usar el estado de emergencia”.

“Nosotros veníamos de hacer el operativo en Las Malvinas, que fue un operativo muy exitoso que nos había costado sangre, sudor y lágrimas sacarlo porque teníamos que lograr que el Ministerio Público aprobase todo lo que se tenía que hacer durante la intervención. Entonces dijimos, vamos a sacar un estado de emergencia que nos permita -por un lado- realizar operativos de impacto prescindiendo de ciertas cosas, obviamente con información de Inteligencia para saber que lo que estamos haciendo va a golpear duramente la criminalidad, pero eso tenía que ir acompañado también de un paquete legislativo, de acciones que desgraciadamente no se han acompañado”, señaló.

Amplían estado de emergencia en Lima y Callao

A través del decreto supremo 045-2022-PCM, publicado el martes 3 de mayo, se amplió el estado de emergencia en Lima y Callao, por 45 días más, en busca de controlar la ola delictiva que azota ambas jurisdicciones. De esta manera, los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) continuarán apoyando a la Policía Nacional en el patrullaje.

Según la norma, durante el estado de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 literal f del artículo 2 de la Constitución Política, entre otros.