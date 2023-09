A propósito del anunciado corte de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que se encuentra en coordinaciones con Sedapal, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y las UGEL de la capital, a fin de adoptar las medidas pertinentes y las instituciones educativas cuenten con agua el viernes 6 de octubre.

“Se están tomando las medidas de prevención para que el viernes 6 de octubre el corte de agua no afecte a los colegios, pues el sábado y domingo no hay clases, y el lunes 9 es día no laborable y la mayoría de colegios privados están de vacaciones”, apuntó la ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz.

Cabe mencionar que estas declaraciones las brindó al culminar la ceremonia de entrega de Palmas Magisteriales a 10 maestros de destacada trayectoria.

La titular del sector felicitó a los ganadores de la mayor distinción que otorga el Estado a los profesionales que han hecho aportes notables a la educación nacional y afirmó que los maestros son un elemento fundamental para el desarrollo del país.

“Quiero expresar mi reconocimiento a los maestros galardonados que hoy nos acompañan y a todos los docentes que, con su trabajo silencioso y cotidiano en la costa, la sierra y la selva, cumplen un papel muy importante en cada uno de los espacios en que se desempeñan y son grandes protagonistas en este esfuerzo para llevar a nuestro país por una senda de paz, desarrollo y esperanza”, dijo.

Solicitará reunión en el Congreso

En tanto, Ponce Vértiz señaló que va solicitará una reunión con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, luego de que se aprobara el dictamen que modifica la edad para las matrículas de inicial y primaria.

Resaltó la importancia de respetar las edades y que los niños tienen un proceso de desarrollo y de aprendizaje que hay que considerar.