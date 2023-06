El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción de Lima, inició este martes, 6 de junio, investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, por la emisión de 17 mil pasaportes supuestamente inconclusos, en agravio del Estado.

Esto, luego de conocerse que dos empresas extranjeras tendrían convenios adjudicados con la Superintendencia Nacional de Migraciones por más de 120 millones de soles y vendrían controlando la emisión de estos documentos.

Documentos internos, informes de la Contraloría General de la República y los propios contratos de Migraciones con dos empresas revelan la cuestionable realidad detrás de cada libreta entregada.

Respuesta de Migraciones

El Comercio consultó con Migraciones sobre la situación de estos pasaportes, que en un principio se estimaba que eran cerca de 1500. La entidad indicó que “los pasaportes electrónicos entregados a los ciudadanos no tienen fallas, sino un proceso incompleto de emisión, [compuesto] de cuatro etapas: el enrolamiento [toma de fotos y datos biométricos], la impresión, el control de calidad y la entrega”.

“En la anterior gestión de Migraciones, se dispuso que la entrega de los pasaportes se realice sin completar todas las etapas del proceso, debido a que no se renovó de manera oportuna las licencias correspondientes”, señaló la entidad. Esto ocurrió del 30 de octubre de 2022 al 8 de noviembre y entre el 8 de diciembre y el 20 de diciembre. Según la Superintendencia, se trata de 1.595 pasaportes afectados.

EL CASO: El ‘club’ de los pasaportes electrónicos

Información recopilada por este diario revela la existencia de un ‘club’ detrás de los “problemas de verificación” que ahora afecta a miles de personas.

Las empresas que gestionan esta etapa del proceso de emisión de pasaportes va licitando más de 100 millones de soles en los últimos 8 años pese a que persisten los problemas para la obtención de estos documentos.

Migraciones ahora depende casi por completo de estas compañías. Una de ellas tiene denuncias de corrupción en otros países.

En el año 2015 la Superintendencia Nacional de Migraciones contrató al Consorcio In Continu Et Services S.A.S. – Gemalto México S.A. de C.V. para instalar el servicio de emisión de los pasaportes electrónicos. Este proceso requiere de Certificados Digitales (códigos) que permiten la certificación y lectura de la información cargada al documento y el chip que este posee.

Durante estos 8 años, estas compañías han logrado consolidar su control casi total sobre todo el proceso de la producción de pasaportes electrónicos: ellos proveen desde las libretas físicas hasta los códigos y el software de operación que permiten la inscripción digital de la información del usuario.

Desde entonces, ambas compañías son contratadas con millonarias adjudicaciones. Actualmente se presentan como dos empresas diferentes: Thales Dis México (antes Gemalto) e IN Continu Et Services. La primera pertenece al Grupo Thales y la última al conglomerado IN Groupe. Ambos son gigantes económicos de Francia.

Cabe mencionar que Thales fue investigada por presuntos actos de corrupción en Malasia y Sudáfrica, por casos referentes a la venta a sus fuerzas armadas. En Argentina, habría incumplido un setenta por ciento de sus obligaciones en un contrato para el monitoreo del espacio aéreo. Michel Joserrand, ex presidente de una de las filiales, confesó la existencia de un sistema de corrupción dentro del grupo. En Chile, boicotearon los intentos de contratar con otra empresa para la emisión de pasaportes.