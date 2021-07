Conforme a los criterios de Saber más

Esta mañana se realizó el desfile militar por Fiestas Patrias en la plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja. En la ceremonia participaron el presidente de la República, Pedro Castillo, el cuestionado primer ministro, Guido Bellido, y otros integrantes del gabinete, además de altas autoridades políticas y militares. La ceremonia usualmente se lleva a cabo los 29 de julio, pero esta no fue la única diferencia que llamó la atención respecto a anteriores ocasiones.

La agenda de actividades oficiales de Castillo indicaba que por la mañana asistiría a la ceremonia de Acción de Gracias de las iglesias evangélicas, y así fue.

En horas de la mañana, el presidente Castillo asistió a la ceremonia de Acción de Gracias de las iglesias evangélicas. (Foto: César Campos)

La agenda indica también que, antes del desfile militar, se llevaría a cabo la ceremonia de reconocimiento al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Uno de los actos protocolares de este evento es la entrega del bastón de mando, que simboliza el mando superior, y la placa con las insignias de las instituciones.

Cronograma de las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

Cada año, los presidentes arriban al desfile con el bastón en la mano y la placa en el pecho. Esta vez no sucedió así. Castillo llegó con las manos vacías y sin ningún distintivo, más allá de la banda presidencial.

Como es tradición, los presidentes acuden al desfile militar con el bastón en la mano y la placa en el pecho. Así lo evidenciamos en esta imagen en que aparece el expresidente Ollanta Humala.

Como es tradición, los presidentes acuden al desfile militar con el bastón en la mano y la placa en el pecho. Así lo evidenciamos en esta imagen en que aparece el expresidente Martín Vizcarra.

Como es tradición, los presidentes acuden al desfile militar con el bastón en la mano y la placa en el pecho. Así lo evidenciamos en esta imagen en que aparece el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Varios sucesos previos explican este detalle, que no es menor. En primer lugar, el bastón y placa los entrega el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que actualmente está vacante. El 28 de julio, una resolución suprema dio por concluidas las funciones del general EP César Astudillo Salcedo en ese cargo. Días antes se supo que Astudillo había solicitado su baja del Ejército, por aparentes desavenencias políticas con el gobierno que acaba de asumir. El ex presidente Francisco Sagasti aceptó el pedido.

Vale decir que el bastón y placa los entrega el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que actualmente está vacante, ya que por resolución suprema se dio por concluidas las funciones del general EP César Astudillo Salcedo en ese cargo. (Foto: Alessandro Currarino)

Una frase que resuena en lo pasillos del Comando Conjunto es “el comando nunca muere”. Cuando sale un superior, otro lo reemplaza y así se mantiene un encadenamiento constante. Después de Astudillo, los más altos cargos en esa institución los tienen teniente el general FAP Rodolfo Alejandro Pereyra Cúneo, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú; el almirante Ricardo Alfonso Menéndez Calle, comandante general de la Marina de Guerra del Perú; el general EP Manuel Jesús Martín Gómez de la Torres Araníbar, comandante general del Ejército; y el vicealmirante Luis José Polar Figari, jefe de Estado Mayor Conjunto del CCFFAA.

Desfile militar por Fiestas Patrias en la plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en San Borja. En la ceremonia participaron el presidente de la República, Pedro Castillo, el cuestionado primer ministro, Guido Bellido, y otros integrantes del gabinete. (Foto: Presidencia de la República)

Uno de ellos debía entregar el bastón y la placa. Ayer, desde que el presidente Castillo regresó de la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, hasta las últimas horas de la noche, se desarrollaron dos situaciones paralelas, cuyos detalles han podido ser confirmados por fuentes militares, incluyendo testigos directos.

Por un lado, había asuntos prácticos que solucionar. La placa está diseñada para colgada en el bolsillo del saco del terno común, con un simple gancho. Se le hizo saber del detalle a los encargados del protocolo, y a través de ellos al presidente, pero este aclaró que usaría un traje similar al que utilizó estos últimos días. Ese traje no tiene bolsillo. Tarde, en la noche, un oficial del Ejército debió buscar un imperdible y adaptarlo.

Pero hay otro hecho que no es meramente anecdótico, y que no ha sido resuelto aún. Los oficiales mencionados estuvieron la noche del jueves en el Gran Teatro Nacional, durante la inquietante y demorada juramentación de los ministros de Castillo. En determinado momento, no está claro si antes o después del evento, hubo un breve diálogo entre los comandantes generales y el entorno más cercano al presidente. Los militares, muy serios, le indicaron que no habría ceremonia de entrega de mando en tanto no hubiera un jefe del Comando Conjunto. Es decir, exigían mantener las formas, pese a que -volviendo al encadenamiento del mando- podría haber encabezado la ceremonia uno de los oficiales. Un testigo del hecho contó que Castillo dio el siguiente mensaje: “Ya lo tenemos solucionado”.

Legalmente, Castillo es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. (Foto: Renzo Salazar)

Pero no hubo ceremonia, y no hay jefe del Comando Conjunto. La secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno informó que, en efecto, se suspendió ante la ausencia de un jefe de dicha institución. Legalmente, Castillo es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo inaudito del caso es que los símbolos que grafican esa jefatura, el bastón y la insignia, no los tenía al momento de autorizar el inicio de una actividad tan significativa como el desfile militar.

