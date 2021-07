Fuentes de El Comercio confirmaron que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP César Astudillo, presentó su carta de renuncia al cargo en las últimas horas.

Sin embargo, no se ha confirmado si esta ha sido aceptada por el presidente Francisco Sagasti o por la ministra de Defensa, Nuria Esparch.

Este Diario buscó la versión del Ejecutivo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, ni algún pronunciamiento oficial. En el Comando Conjunto señalaron que no podían “confirmar ni desmentir” la versión. Otras fuentes de la institución ratificaron que la carta de renuncia se presentó. Los motivos de la renuncia del general Astudillo no se conocen.

En un comunicado enviado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se informó que entre los fallecidos, en el ataque terrorista ocurrido en el centro poblado de San Miguel del Ene, cuatro eran menores de edad.

Si bien en redes sociales se especuló sobre la posibilidad de que Astudillo haya renunciado para ocupar la cartera de Defensa en el próximo gobierno de Pedro Castillo, lo cierto es que en Perú Libre las opciones que se barajan para ese sector –tal como mencionó hace unos días este Diario– son las de los exministros Jorge Chávez Cresta y Mariano González.

Astudillo fue comandante general del Ejército desde diciembre del 2017 hasta octubre del 2018, cuando fue designado jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra.

El mandatario Francisco Sagasti se reunió esta tarde con el presidente electo Pedro Castillo en Palacio de Gobierno a fin de conversar sobre diversos temas de interés nacional.

