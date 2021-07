El fiscal Ramón Vallejo, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, sustentó ayer la apelación contra el rechazo al pedido de prisión preventiva para 20 investigados del Caso Los Dinámicos del Centro.

Durante su exposición, advirtió que los implicados, entre ellos dirigentes y fundadores de Perú Libre (PL), están en condiciones de “evadir” la justicia al tratarse “de una organización criminal”.

“Tenemos que hacer el examen de proporcionalidad, considerando el caso concreto de estos señores, que tienen la posibilidad de evadir la acción de la justicia, porque ya es concreto lo que ha sucedido, han tenido la resolución judicial [de allanamientos]”, señaló ante la jueza Liliam Tambini, quien dirigió la audiencia por unas seis horas.

Vallejo aseveró que “es inminente el peligro procesal”, porque se ha demostrado “la actitud para borrar las huellas, desaparecer documentos. Y eso no solamente es una sospecha, eso ya es algo consumado”. Consideró que “incluso ya pueden haber borrado la información”.

Según señaló, la jueza July Baldeón, quien rechazó el pedido de prisión preventiva, no tomó en cuenta todas las diligencias y los elementos presentados por el Ministerio Público.

“Parece que, debido a la carga procesal, no ha podido revisar bien el expediente y se ha obviado un montón de pruebas, que son nuevas y que son determinantes”, manifestó.

Vallejo insistió en que la medida que solicitó la fiscal provincial Bonnie Bautista en primera instancia es la adecuada: “No podemos decir que no es idónea una medida de prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga, el peligro de obstaculización, que no desaparezcan las pruebas, que no amenacen testigos”.

Ayer se revisaron los casos de siete investigados, entre ellos Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú, Waldys Vilcapoma y Marina Vásquez, dirigentes de PL.

La jueza Liliam Tambini dirigió la audiencia desde las 3:00 p.m. El lunes 26 de julio a las 8:00 a.m. continuará la sesión, donde se verá los casos de los otros investigados.

