El exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, ha presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional que busca anular la condena que pesa sobre el por corrupción, así como la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, su nombre también se ha visto involucrado en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, hoy en etapa de investigación preparatoria, y que implica a exfuncionarios y militantes de Perú Libre, partido del que es líder fundador, y que ha llevado a Pedro Castillo a ganar la presidencia.

La sentencia en su contra le impide a Cerrón ocupar cargos públicos, por lo que, de manera formal, no tendrá espacio en el siguiente gobierno; sin embargo, la semana pasada se conoció que sostuvo una reunión con el presidente electo, en medio de la conformación del próximo Gabinete Ministerial.





Pedro Castillo y Vladimir Cerrón participarán del I Congreso Nacional en donde se expondrán las metas "irrenunciables" de un eventual gobierno de Perú Libre. (Foto: Twitter Vladimir Cerrón)

Ante este contexto, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, consideraron que es necesario que el mandatario electo tenga una posición clara respecto a que no debe haber influencias indebidas sobre las acciones de gobierno, y que sería importante un deslinde de Cerrón para dar una señal en materia anticorrupción.

“(Cerrón) hoy no puede participar en ninguna función pública, por la sentencia que tiene está prohibido, (...) hay que ser cuidadoso respecto al perfil de las personas, hay que mirar con cuidado a las personas que se elijen, otra cosa es que siempre ha habido preocupación por actores que no siendo parte del gobierno, tienen alguna influencia, en ese punto, desde luego uno puede invocar al presidente o a cualquier autoridad que siempre tenga una posición clara respecto a que no puede haber influencia indebida de ningún actor sobre las acciones de gobierno ”, sostuvo.

Vladimir Cerrón ingresa al local de Perú Libre en Breña la noche del martes de la semana pasada para reunirse con Pedro Castillo (Foto: Hugo Perez / GEC)

Lanegra indicó que es necesario que exista transparencia por parte de los funcionarios que han sido elegidos por los electores, así como una separación entre lo que ocurra entre el partido político y el Ejecutivo.

“El gobierno se ejerce de una manera transparente donde las decisiones son adoptadas por los funcionarios electos, de tal manera que haya una clara separación de lo que es el ámbito de funcionamiento de un partido de lo que son las acciones de gobierno”, señaló.

En la misma línea, Samuel Rotta consideró que un deslinde de Castillo sobre Cerrón representaría un gesto político importante, además de una señal clara vinculada a materia anticorrupción.

“El gesto político va a ser muy importante, lo veo problemático por el papel que tiene (Cerrón) dentro del partido, pero sí me parece importantísimo como una forma de dar una señal de que no se casa con nadie en materia anticorrupción”, afirmó.

Para Rotta, Castillo debería mantener el mensaje de que Cerrón no iba a tener cabida en su gobierno.

“Castillo en su momento dijo que Cerrón no iba a tener ningún papel en el gobierno y solo iba a estar concentrado en la gestión del partido y que el gobierno de Castillo debiera aferrarse a esa declaración”, dijo.

Vladimir Cerrón compartió la convocatoria para el congreso de Perú Libre.

El miércoles, la Defensoría del Pueblo emitió un pronciamiento en el que señala que el presidente de la República debe alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por corrupción.

“Para la Defensoría del Pueblo, la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”, enfatiza.

Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, sentencia.

#Pronunciamiento 📢Presidente de la República debe liderar la política de estado de lucha contra la corrupción





