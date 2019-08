Ni Una Menos: ¿qué pasó con los casos que motivaron la primera marcha?

Hace exactamente tres años, miles de personas salieron a las calles para denunciar la violencia machista y exigir acciones al Gobierno y Poder Judicial a fin de disminuir los casos de feminicidios, abusos sexuales y agresiones de género. La marcha Ni Una Menos había logrado reunir por primera vez a mujeres, hombres, familias, autoridades, políticos de diferentes bancadas, policías y funcionarios en la más grande movilización de este tipo. Este sábado 17 de agosto será la cuarta edición y esta vez tiene el lema “Mujeres libres de violencia”.



La primera marcha, realizada el 13 de agosto de 2016, no fue fortuita. Su convocatoria fue motivada por las penas benignas que por esos días el Poder Judicial había dictado para los agresores de Arlette Contreras y Lady Guillén, quienes se convirtieron en casos emblemáticos de lucha para frenar la violencia contra la mujer.

►Ni Una Menos: cuarta marcha se realizará el próximo 17 de agosto en Lima | MAPA

►El ABC de #EstamosHartas: ¿Qué es el feminicidio?

►¿Cómo denunciar un caso de violencia psicológica? |#EstamosHartas



La indignación de ambos casos se sumó a la voz de más víctimas y sobrevivientes de agresiones. De hecho, según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo entre enero y agosto de ese año, 84 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas y otras 177 habían sobrevivido al intento de feminicidio [el recuento anual fue 124 y 258, respectivamente]. Tres años después, las cifras de mujeres víctimas de sus parejas o exparejas (principales autores) no ha disminuido: de enero a junio de 2019, el MIMP reporta 84 feminicidios y 204 tentativas.

En el año 2016, los agresores de Arlette Contreras y Lady Guillén fueron sentenciados a prisión suspendida. (Piko Tamashiro / Archivo)

Por si fuera poco, horas antes de la primera marcha Ni Una Menos, una encuesta de El Comercio - Ipsos ponía más datos sobre la normalización de la violencia: más de la mitad de encuestados (53%) consideraba que una mujer en minifalda tenía la culpa de ser acosada, para el 37% una mujer que iba sola a una fiesta tenía la culpa de ser violada y para el 76%, una mujer que cometía infidelidad tenía la culpa de ser golpeada.



— Lady Guillén —

En 2012, Lady Guillén fue golpeada salvajemente por su conviviente Ronny García en una vivienda de Puente Piedra. Pese a las pruebas, su agresor fue liberado por exceso de carcelería (tenía prisión preventiva) en el 2015. Lo peor no acabó ahí. El 18 de julio de 2016, un juez lo absolvió del delito de secuestro y lo sancionó a cuatro años de prisión suspendida.



“Sufrí muchas irregularidades durante cuatro años de proceso judicial, aguantando maltrato e impunidad. Pasé por muchos prejuicios, tuve que aguantar discriminación porque por el hecho de haber sido de la televisión y bailarina no tomaban en serio mi caso. Mi vida no valía nada ante el sistema que me desvalorizaba como persona. A eso sumaban las piedras que me ponían. Por ejemplo, muchas veces tuve que aguantar proposiciones de funcionarios del Poder Judicial para que pueda avanzar mi caso”, cuenta Guillén a El Comercio.



En 2016, Ronny García recibió una sentencia de prisión suspendida por agredir a Lady Guillén. El día que se leyó el fallo, familiares y la víctima expresaron su indignación. (Miguel Bellido / Archivo)

Luego de la marcha y la apelación, el 5 diciembre del 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia de prisión suspendida y le impuso 7 años de cárcel efectiva. Dos semanas después, García fue capturado y desde entonces permanece recluido en el penal de Chincha.

Por eso, para Guillén el 13 de agosto de 2016 fue un día histórico que marcó un punto de inflexión para que la sociedad en general le preste atención y deje de ser indolente ante la violencia contra la mujer.



“Creo que hemos avanzado en la visibilización más concreta sobre la violencia. Ahora se ha reforzado la valentía de la mujer para denunciar, reclamar y pedir justicia. Antes no sucedía esto, por vergüenza, por miedo o prejuicio nos aguantábamos y es ahí donde creábamos el refuerzo a los agresores que hacían lo que se daba la gana”, agrega.



Este lunes 5 de diciembre, el Poder Judicial decidió anular la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Ronny García para proceder a imponerle una condena de siete años. (Anthony Niño de Guzmán/Archivo)

— Arlette Contreras —

En el 2016, días antes de la polémica sentencia contra el agresor de Lady Guillén, en Ayacucho, el Poder Judicial dictó un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves a Adriano Pozo, quien en el 2015 golpeó a su expareja Arlette Contreras en un hotel de Huamanga. La brutal agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad. Con ese fallo, el agresor fue liberado tras pasar 11 meses en prisión preventiva.



Este año, después de un largo proceso judicial, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a 11 años de prisión a Adriano Pozo Arias y ordenó su captura.

Arlette Contreras luego de escuchar la sentencia contra su agresor, Adriano Pozo. (Foto: GEC) El Comercio

El 8 de julio pasado, el agresor fue hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, pero la sala lo absolvió por tentativa de violación sexual. No obstante, sigue prófugo y el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 30 mil soles a quien brinde información que ayude en su captura.

(Imagen: Mininter) El Comercio

Vale indicar que la Fiscalía ha apelado la sentencia. Luego del fallo, Arlette Contreras se mostró indignada porque no se tomó en cuenta el intento de violación sexual del que fue víctima. “Esta es una sentencia a medias que me deja un sinsabor, me pone muy mal y me revictimiza”, dijo entre lágrimas a la prensa tras conocerse la decisión de la sala. Además, cuestionó que la sala afirmó que la agraviada no sufrió una afectación a su proyecto de vida debido a que puede ejercer su profesión (derecho).



“Ellos dicen que no significa nada estos cuatro años de tortura, exigiendo justicia, padeciendo en el desarrollo del proceso. Esto ha arruinado mi vida durante todos estos años, yo necesito recuperarme y ellos no me lo permiten. Esto es violencia institucional”, enfatizó.

— María Elena Chumbimune —

Entre las miles de personas que participaron en la marcha Ni Una Menos 2016 también estuvo Cirila Anyosa. Llevaba un polo blanco con el rostro de su hija María Elena Chumbimune Anyosa. Un mes antes, la joven de 20 años había sido asesinada por Erick Espinal Hernández, quien arrojó su cuerpo en una calle de Surquillo.

La madre de María Elena Chumbimune Anyosa participó en la marcha Ni Una Menos de 2016. (Foto: Max Cabello / Facebook Ni Una Menos)

Según sus propias declaraciones, mató a golpes y cuchilladas a la joven porque ella se negó a tener relaciones sexuales. No era la primera vez que se involucraba en un hecho de violencia contra la mujer. Seis meses antes, en febrero de 2016, una compañera de trabajo lo había sido denunciado en la comisaría de San Borja por intento de violación.

En noviembre de 2017, la Cuarta Sala Penal de Lima dictó una medida de seguridad al considerarlo como procesado psiquiátrico por esquizofrenia paranoide. Así, fue internado en un centro psiquiátrico con la posibilidad de ser sometido a evaluaciones periódicas psiquiátricas cada 6 meses.



La parte denunciada apeló la decisión. La fiscalía había solicitado 12 años de prisión. Se espera que el caso llegue a la sala superior correspondiente.



— Tres años desaparecida —

Solsiret Rodríguez Aybar fue una de las participantes de la primera marcha Ni Una Menos. Antes y durante de la masiva movilización, la joven de 23 años, estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fue una activista integrante del movimiento que exigía una respuesta contundente ante la violencia contra la mujer. Diez días después de la marcha, desapareció.



En el 2016, joven vivía con su expareja Brian Villanueva Castillo y sus hijos en una vivienda del Callao. El 23 de agosto de ese año, salió de su casa y nunca más se la volvió a ver. Ese mismo día, Villanueva acudió a la comisaría para denunciarla por abandono de hogar. Ella no se había llevado ninguna de sus pertenencias. La nota de alerta por su desaparición se emitió la semana siguiente, el 1 de setiembre.



Los padres de Solsiret Rodríguez siguen esperando justicia. (Lino Chipana /Archivo)

A poco de cumplirse los tres años de su desaparición, el 7 de julio pasado salió el resultado del levantamiento del secreto de las comunicaciones a los teléfonos de Solsiret y Brian Villanueva Castillo. Esta información se encuentra en manos de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, a donde el caso fue derivado desde la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para Rosario Aybar, madre de la joven, este cambio permitió que el caso salga del estancamiento en el que estuvo durante demasiado tiempo.



“La anterior fiscal tuvo 11 meses archivado el tema de mi hija. Le supliqué que si mi hija se había ido, que lo demuestre. Ella mandó mi caso a Personas Desaparecidas y ahí también se estancó. Ahora recién está avanzando lo que no se hizo durante dos años”, dijo Aybar a este Diario. Desde enero de este año, el fiscal Jimmy Alexander Mansilla Castañeda está a cargo de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Callao en reemplazo de la fiscal María Magdalena Quicaño Bautista.

Rosario Aybar sostiene que la investigación policial ha determinado que su hija no abandonó el hogar, tal como lo denunció Brian Villanueva Castillo. De hecho, la denuncia hecha por la expareja entorpeció las investigaciones. “Esto ocasionó que salgan las excusas machistas de que mi hija se fue con otro, de que estaba cansada de cuidar a sus hijos”, agregó en conversación con El Comercio. Sobre este punto, considera importante que el caso haya cambiado de división policial este año: “como las desaparecidas no son delito, los operadores se basan en justicia para dejarlo ahí, para que solas se aparezcan”.



“Voy a estar en la marcha. Siempre voy porque mi hija estuvo en la primera”, agregó.

El 13 de agosto de 2016 se realizó la primera marcha contra la violencia a la mujer "Ni Una Menos. Miles de personas se desplazaron por diversas calles de Lima. (Lino Chipana / Archivo El Comercio)

— Avances insuficientes —

En la mitad del año, el número de mujeres asesinadas con violencia ha superado el centenar de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo. De esta cifra, 94 ya han sido tipificados como feminicidios.



Para Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, en los últimos tres años ha mejorado el marco normativo para sancionar la violencia contra la mujer, desde la tipificación del acoso sexual como delito hasta el endurecimiento de penas para feminicidas y eliminación de beneficios penitenciaros para los responsables. Sin embargo, la inversión en prevención aún es insuficiente.



“Desde la marcha hubo avances importantes en las modificaciones legales. Hay normas, protocolos, lineamientos, pero todo esto no encuentra un correlato con la disminución de los casos de violencia. No hay inversión importante en prevención y tampoco hay articulación que permita que todos los sectores de Gobierno puedan responder la problemática de modo coherente”, sostiene.

Por ello, considera que las multitudinarias convocatorias sirven para llamar la atención no solo a las autoridades sino también a la sociedad, porque de esta también depende que no se normalice la violencia.



“Cuanto más empoderemos a las mujeres de que hay vías para poder denunciar, los casos probablemente se disparen, pero si no vamos a trabajar en la prevención y en el cambio de patrones sociales y culturales, esto no va a cambiar”, puntualizó.