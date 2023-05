El último lunes 1 de mayo falleció trágicamente el destacado periodista Luis Miranda Rodríguez, tras la volcadura de una lancha, en el mar del Callao, en la que se transportaba y se detuvo al piloto de la embarcación y al propietario de la misma para iniciar las investigaciones de rigor.

Ambos se encuentran en la sede de la División Nacional de Investigación Criminal (Divincri) del Callao, y fueron identificados como Giancarlo Preciado Morales, quien conducía una de las embarcaciones de propiedad de César Adonis Caminiti Torres. Ambos están involucrados en la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado.

Fueron dos embarcaciones que transportaban cerca de 20 personas. Uno de los testigos precisó que él y el periodista iban en una lancha junto a dos hombres que maniobraban la unidad y que seguían de cerca a otra embarcación que transportaba a personas que habían contratado el servicio de paseo.

La Capitanía de Puerto del Callao abrió un proceso sumario, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y aclarar los hechos.

“Este hecho (la volcadura) fue informado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Gobierno Regional del Callao. Posteriormente, personal naval, a bordo de una patrullera de costa, llegó hasta inmediaciones de la isla El Frontón, logrando rescatar con vida a 19 personas y una persona fallecida, que fue identificada como Luis Miranda Rodríguez (46)”, señaló.

Cabe mencionar que estas embarcaciones no tenían permiso de zarpe, puesto que eran unidades informales. Además, el hombre de prensa y su acompañante no contaban con el chaleco salvavidas. Este último pudo nadar y mantenerse con vida, hecho que no ocurrió con Miranda Rodríguez.