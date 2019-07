Plaza de Armas: ingresos y desvíos al concierto gratuito de Juan Diego Florez 

El próximo domingo Juan Diego Flórez dará un singular concierto gratuito en la Plaza de Armas de Lima por la celebración de Fiestas Patrias, en la denominada Serenata al Perú.



El tenor peruano, considerado como uno de los mejores exponentes de la ópera en el mundo, estará acompañado por la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil, bajo la dirección de Hugo Carrio.

En coordinación con la Municipalidad de Lima se han establecido los puntos de acceso, los horarios y el cierre de vías para este evento que se realizará el próximo domingo a las 7 p.m.

Según información de Sinfonía por el Perú, fundación del cantante peruano, se han establecido cuatro puntos de acceso: la cuadra 4 del Jirón de la Unión, cuadra uno del jirón Callao, cuadra 1 del jirón Conde de Superunda y cuadra 2 del Jirón de la Unión. El acceso de las personas será desde las 5:30 p.m. hasta las 9 p.m. (o hasta completar el aforo).

Por otro lado, el cierre al tránsito vehicular será durante todo el domingo 21 de julio en las siguientes calles: jirón Carabaya (cdra 1, 2 y 3), jirón Huallaga (cdra 1 y 2), jirón Callao (cdra 1), jirón Conde de Superunda (cdra 1) y jirón Junín (cdra 1 y 2). El tránsito peatonal a la plaza será desde el mediodía.

La fundación también recomendó a los asistentes no llevar objetos punzo cortantes, No llevar bultos o paquetes, no llevar bebidas alcohólicas, no llevar botellas de vidrio, no llevar sillas ni bancas y llevar ropa cómoda, ligera y abrigadora.