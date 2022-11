Señalaron qué acciones debería tomar el Gobierno y las autoridades de salud frente a este panorama. Una de ellas, reforzar la vacunación. Principalmente en los grupos etarios cuya tasa de inmunización es baja.

Asimismo, recomendaron a la población seguir cuidándose y hacer uso de la mascarilla si así lo ven oportuno, pese a que el Gobierno ya levantó el estado de emergencia nacional semanas atrás.

“La quinta ola se dará en los próximos días. Vacunación debe seguir”

Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica Peruana

Cuando el aumento de contagios es un tercio más que el registrado el día anterior y se da de forma sostenida durante dos semanas, se puede hablar de una nueva ola. Por eso, creo que en el Perú la quinta ola se dará en los próximos días, ya que desde la última semana de octubre los casos de COVID-19 se han incrementado. Pero la cifra de hospitalizaciones aún no lo hace. Esto sucedería a partir de la próxima semana.

La posibilidad de que personas con tres y cuatro dosis de la vacuna hagan enfermedad severa es difícil, el problema surge con aquellas que tienen solo una o dos dosis. Estas –junto con personas con comorbilidades– son un grupo de riesgo. Los menores de 11 y mayores de 80 años también están vulnerables, pues su tasa de vacunación es baja.

Por eso, invoco a la población a completar su esquema de vacunación. Pese a que el Gobierno ya levantó el estado de emergencia, no hay que relajarse en el uso de la mascarilla. Recomiendo seguir usándola, sobre todo en espacios cerrados. Si no hacemos esto, diciembre puede ser un mes catastrófico con las fiestas de fin de año.

“Por el momento se puede hablar de una quinta ola en Iquitos”

Percy Mayta-Tristán, médico e investigador de la Universidad Científica del Sur

No hay una quinta ola de COVID-19 en el ámbito nacional. Lo correcto sería evaluar por cada territorio, región o ciudad. Sí podemos, por ejemplo, hablar de una quinta ola en Iquitos. Lo que nos debe preocupar son aquellos casos graves. Esta ola debería seguir la tendencia de la tercera y cuarta ola, es decir, un número importante de personas contagiadas, pero cada vez menos que requieran hospitalización y que fallezcan. El grupo más vulnerable siguen siendo los adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidad.

La principal medida de protección es el esquema de vacunación completo (tres dosis) para la población general y cuatro dosis para vulnerables. Si bien hay un buen nivel de cobertura en población adulta con dos y tres dosis, la cobertura en adultos mayores de 60 años con cuatro dosis es de 42%. Se deben concentrar esfuerzos es este grupo.

Evaluar lo que sucederá en Iquitos nos ayudará a tener una mejor comprensión de cómo se comportaría la ola en función de casos graves. Por ahora, no hay evidencia de que se esté complicando.

“El Minsa debería mejorar su estrategia de vacunación”

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú

Para hablar de que ya vivimos una quinta ola tendría que haber un aumento significativo de casos en diferentes regiones. Sabemos hasta hora que en Loreto y Moquegua se ha presentado este repunte. Hay que ver si se repite esta tendencia en otros sitios.

El problema es que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, no está teniendo un plan de contingencia, o al menos no lo conocemos. ¿Qué va a pasar si surge una demanda de atención hospitalaria o de camas UCI? No contar con un plan es peligroso. No hay que esperar a que comiencen a aumentar los casos más y más. Eso mismo pasó en la segunda ola.

Como Colegio Médico, recomendamos al Minsa mejorar su estrategia de inmunización dirigida a la población vulnerable. Asimismo, exhortamos a la población a seguir usando la mascarilla en espacios cerrados y en sitios abiertos si no se siente segura. Se trata de cuidarnos nosotros mismos, hay evidencias de que las medidas que mejor resultado han dado son la vacunación y el uso de mascarilla. Ahora mucha gente se está confiando.