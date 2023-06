Esta feria fue inaugurada con bombos y platillos por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el pasado viernes 2 de junio, a fin de que los ambulantes que antes se ubicaban en los emporios comerciales del Centro de Lima puedan llegar a este punto y vender sus productos. Sin embargo, los comerciantes informales han manifestado que se sienten engañados por las autoridades, ya que la ubicación, los accesos y la sensación de inseguridad en la zona perjudica la llegada de público y por tanto sus ventas.

“Yo no estoy de acuerdo, es una zona peligrosa. Nos dijeron que nosotros podíamos innovar y hacer mercado, pero acá no, esto es un fracaso. No es accesible para nosotros. Tampoco queremos una zona céntrica, pero al menos una donde la gente pueda entrar tranquila a comprar. No se trata de un capricho para querer estar en el Centro de Lima. También queremos formalizarnos, pero no así”, expresó una vendedora.

La Feria Huerta Encontrada fue inaugurada con bombos y platillos por el alcalde de Lima el pasado viernes, a fin de que los ambulantes que antes se ubicaban en los emporios comerciales del Centro de Lima puedan vender sus productos. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

En un recorrido por la feria, El Comercio comprobó que el lugar luce desolado: solo tres stands abiertos y ningún comprador. Los pocos comerciantes presentes comentaron que sus ventas han disminuido drásticamente debido a la falta de clientes.

Indicaron que el sitio es inaccesible y poco conocido, por lo que al público se le dificulta llegar. Incluso, contaron que algunos comerciantes empadronados también han tenido problemas para encontrar la feria.

“Ayer (domingo) algunos han vendido, pero fueron los mismos municipales los que compraron. La gente no viene, cero público”, dijo uno de los vendedores.

VIDEO RECOMENDADO Cientos de comerciantes y personas llegaron a Mesa Redonda para realizar sus compras navideñas y de fin de año.

¿Qué dice la municipalidad de Lima?

En la quincena de mayo entró en vigor la medida municipal que declaró zona rígida Mesa Redonda y el Mercado Central, prohibiendo así el comercio ambulatorio y estacionamiento de vehículos. Los miles de vendedores ambulantes que se encontraban antes en el perímetro y vías internas de estos emporios comerciales fueron retirados.

En los días siguientes, en un recorrido por la zona, El Comercio comprobó que los ambulantes habían migrado hacia calles aledañas, ocupando pistas, veredas e incluso el puente peatonal de la Vía Expresa Grau. Los principales puntos escogidos fueron los cruces de la avenida Miguel Grau con los jirones Luna Pizarro, Ayacucho y Andahuaylas.

Algunos comerciantes ambulantes aún permanecen en los alrededores de Mesa Redonda y el Mercado Central. Ellos se niegan a ir a Barrios Altos y poner en riesgo su mercadería. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Muchos de estos vendedores manifestaron que se empadronaron y que no les quedaba de otra que seguir vendiendo en las calles a la espera de que el municipio de Lima les asigne un espacio dónde vender, tal y como se les prometió. Esta situación cambió tras la inauguración de la ‘Feria Bazar Huerta Encontrada’, pues los comerciantes dejaron las calles aledañas a Mesa Redonda y el Mercado Central y enrumbaron a Barrios Altos. Sin embargo, la decepción llegó más pronto que tarde.

El alcalde López Aliaga dijo aquella vez que reubicaría a los vendedores en lotes cercanos de propiedad de la comuna. Para ello, la Municipalidad de Lima empadronó a 3 mil comerciantes desde el 19 de abril hasta el 5 de mayo. “Serán reubicados antes de fin de mes (mayo) en lugares seguros dentro del Cercado de Lima, con áreas verdes, mayor iluminación, seguridad y espacios para uso familiar”, dijo el municipio mediante un comunicado.

Asimismo, días atrás, durante una actividad en el distrito de Carabayllo, el burgomaestre precisó que no todos los ambulantes empadronados podrán acceder a la feria, sino solo 1.500. Dijo que se dará prioridad solo a aquellas personas con discapacidad o madres solteras. En este punto es importante decir que la feria se ubica sobre una losa deportiva rodeada de cientos de piedras y un piso inestable, que de ninguna manera facilita el acceso a personas en sillas de ruedas, muletas o de la tercera edad.

(Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Por otro lado, el alcalde agregó que entre los miles de ambulantes que quedaron fuera de la lista de empadronados hay algunos que se acogieron al plan de empleo formal. “Les hemos ofrecido trabajo, 2.500 plazas formales. Hay muchos que las han tomado”, sostuvo.

Fuentes del municipio capitalino señalaron a este Diario que el día de mañana (martes) el alcalde López Aliaga dará respuesta a las inquietudes y protestas de los comerciantes sobre su reubicación y el espacio que se les ha asignado.

Vecinos también protestan

A la molestia de los ambulantes se suma la queja de los vecinos de Barrios Altos, ubicados en los alrededores de la feria, quienes señalan que la reubicación fue intempestiva y en una losa recreativa que en un primer momento fue destinado para que los niños y adolescentes practiquen deporte al aire libre.

“Es una losa deportiva donde juegan los niños. Yo creo que el alcalde se está equivocando. Acá juegan los niños, mi papá y hasta mis abuelos desde hace más de 30 años. La Municipalidad de Lima nos ha engañado, dijeron que estaban arreglando la cancha para el beneficio de los niños y la gente de la zona”, dijo un vecino del lugar.

Otros residentes comentaron que la medida de la comuna capitalina de instalar puestos de venta priva a la ciudadanía de realizar las actividades deportivas a la que estaba acostumbrada.

Además, los vecinos dijeron sentirse preocupados ya que la presencia de vendedores puede exponer a sus hijos a situaciones de riesgo, ya sea por la posible presencia de delincuentes o el tránsito constante de personas y mercancías.