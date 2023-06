–¿A qué año se remonta el origen de la banda criminal del Tren de Aragua?

Los primeros registros que hay de una organización operando bajo el nombre del Tren de Aragua son de 2014. Es posible que desde antes. En 2012 y 2013, sus jefes ya estaban en la prisión -de Tocorón, estado de Aragua, Venezuela-, tenían liderazgo y seguían delinquiendo o mandando para que suceda fuera. Quizá se haya creado un poco antes, pero la fecha en la que recién se conoce es 2014 y nace en la cárcel de Tocorón.

–Este centro penitenciario es considerado como el más peligroso de Venezuela y también como uno de los más inseguros de la región. ¿Cómo fue tu experiencia ingresando a él? ¿Estudiaste el terreno antes de acceder como supuesta familiar de uno de los internos o te contactaste con alguien que estaba dentro?

En realidad no me contacté con ninguna persona dentro. Una de las cosas que debemos tener en cuenta los periodistas que tenemos este tipo de trabajo, es que no solamente podemos ponernos en riesgo a nosotros, sino también a nuestras fuentes. Estas últimas son personas que te pueden dar información, como un oficial de seguridad hasta un privado de libertad, quien va quedar más expuesto porque permanece dentro de la prisión. Por esa razón, en estos casos, yo trato de no contactarme con gente que está internada en las cárceles porque no la quiero poner en riesgo.

Lo que hice fue, con personas que están afuera que ya están en libertad y familiares, aprender cuál era la dinámica para entrar. Una vez con ello, preparé una logística con cuatro personas de mi confianza y esto me permitió tener medidas de seguridad con monitoreo.

–El Tren de Aragua ha tomado protagonismo criminal en Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia a pesar que en estos países no existe una gran crisis como la que hay en Venezuela. ¿Qué ha favorecido a la expansión de su actual delictivo?

El primer detonante para la expansión de la banda es la emergencia humanitaria compleja que todavía se vive en Venezuela. Algunos de los líderes del Tren de Aragua empiezan a salir de la región hacia otros países en busca de la posibilidad de encontrar nuevas rentas ilegales o criminales, porque esa es a la actividad que se dedican.

En principio se dio un movimiento interno hacia las zonas fronterizas donde podrían generarse ingresos con el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico y la trata de migrantes por el contrabando. Luego comienzan a ver también como una posibilidad de “negocio” en otros países de la región también en tráfico de migrantes venezolanos. En realidad, ellos son sus primeras víctimas. No es que el Tren de Aragua haya salido con la migración, sino que cuando vieron que los otros países y estados empezaron a profundizar las restricciones para el ingreso de venezolanos esto de alguna manera fuerza a que los ingresos se den de manera irregular. Eso se constituyó como una fuente de negocio ilícito para los grupos criminales, solo para el Tren de Aragua. Las personas no van a dejar de salir de Venezuela, van a buscar mecanismos para ingresar y, en estos casos, los grupos criminales se fortalecen porque ofrecen ello.

–Aún cuando la banda también está siendo reconocida como traficante de drogas, su delito principal cometido en el país -Perú- sería la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿crees que los constantes problemas entre las facciones no han favorecido a su expansión delictiva?

Creo que su fuerza también depende de sus oportunidades de negocio -ilícito-. Ellos se fortalecieron mucho en Chile porque había oportunidad en el sentido que no había grupos armados que les compitieran, por ejemplo en la trata con fines de explotación sexual. En el caso de Perú, fue en el primer país donde se identifica la presencia del Tren de Aragua a parte de Venezuela y fue muy pronto, en 2018, cuando se anunció la detención del ‘Catire’.

–Ahora que mencionas a ‘Catire’, quien de hecho causó mucho revuelo en el país porque evidenció un nivel de violencia extremo que era algo nuevo aquí. A este sicario le gustaba grabar a sus víctimas. Disfrutaba del dolor ajeno. Fue detenido en 2018 por la división de robos de la policía. En 2020, llegan los ‘Gallegos’ e intentan tomar inmediatamente la plaza de explotación sexual. ¿Se podría decir que el Tren del Aragua en el país tuvo dos fases?

No, para nada. Lo que pasa es que el Tren de Aragua es multipropósito, es decir, tienen muchas actividades. Yo identifiqué más de veinte a las que se dedican y les generan renta. Además, también tienen una función como prestadores de servicios. Si necesitas mujeres para explotación sexual, ellos se ocupan de eso. Si lo que necesitas es robar bancos, ellos se ocupan de eso. Si lo que necesitas son sicarios, ellos se ocupan de eso. O sea, ellos van adaptándose a las necesidades del “mercado” -ilícito- donde están.

–¿Qué tan importante es que Tocorón siga manejado por el ‘Niño Guerrero’ para que funcione todo el Tren de Aragua?

Bueno, esa cárcel es el búnker, el centro de operaciones. Es muy importante para la organización, no solamente para la operación, sino también para generar desde allí personas que puedan seguir vinculadas y trabajando para ella.

–¿Has podido detectar quiénes son las víctimas recurrentes del Tren de Aragua? Al menos aquí, en Perú, se han enfocado mucho en penetrar los sectores informales extorsionando, cobrando cupos, realizando ‘préstamos gota a gota’ y sicariato.

Las principales víctimas son los inmigrantes venezolanos porque los conocen, porque saben que les van a tener miedo y van a ceder. Luego, ciertamente se enfocan mucho en la trata de mujeres migrantes e incluso de colombianas, entonces estas serían otras víctimas. También personas comerciantes, empresarios a quienes extorsionan. En ocasiones también han atacado a funcionarios de seguridad.

–¿Por qué es tan alto su nivel de violencia?

Yo no considero que necesariamente el Tren de Aragua sea una organización extremadamente violenta. Usa la violencia cuando necesita usarla para enviar un mensaje a quien pretenda, de alguna manera, violentar sus reglas o pasar sobre ellos. Por eso es que graban, para enviar un mensaje. Pero en realidad no usan la violencia para todo, es un grupo que tiende a buscar la negociación, buscar adaptarse y evitar la violencia extrema para no tener exposición, solo que no lo logran siempre.