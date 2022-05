Rosa María Borja Ramírez lo perdió todo luego que un incendio en su local, ubicado en la Av. José Carlos Mariátegui cruce con la Av. San Martín de Porres, en el distrito de San Juan de Lurigancho, dejara en cenizas sus artefactos, muebles y más. Ahora ella está endeudada con dos bancos ya que solicitó préstamos para poder emprender.

De acuerdo a Latina, la agraviada había iniciado hace cuatro meses su local de anticuchería y solicitado S/11 mil para poder comprar todos los artículos para su negocio. Sin embargo, nada se pudo salvar tras el siniestro.

“Es muy triste lo que me pasa ya que es la segunda vez que pierdo un negocio. Me llaman por teléfono, vengo y me doy con la sorpresa que todo ya estaba absolutamente quemado y es una inversión porque es un préstamo para poder adquirir todas las cosas. Todo está quemado, nada sirve. Me siento muy triste, muy mal, de volver a comenzar de algo que no se terminó de pagar”, detalló Rosa María Borja.

“La deuda es de 11 mil soles de dos bancos, uno de S/5 mil y otro de S/6 mil. Era para comprar todo, neveras, mesas, sillas, una barra de bar, cocina, utensilios, lámparas, decorar el local. Acá ponía mi toldo, mi parrillero”, añadió.

Detalló que antes de pandemia del coronavirus (COVID-19), hace dos años atrás, ella había emprendido otro negocio en la Cachina; sin embargo, también lo perdió todo en esa ocasión a causa de un incendio.

“Habrá sido dos años, antes de la pandemia. Ahora pensando dije vamos a salir adelante con comida. Ahorita me rompo la cabeza de dónde voy a pagar al banco. Cuatro meses que había emprendido el negocio”, indicó.