Debido al estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), el Arzobispado de Lima suspendió las celebraciones públicas que implican aglomeración de personas en Semana Santa. Sin embargo, las misas centrales serán transmitidas a través de la señal de TV Perú y la página oficial de Facebook del arzobispado.

Hoy, la misa de Domingo de Ramos será televisada desde la Catedral de Lima a las 11 a.m. La de Jueves Santo a las 7 p.m. y el Sermón de las Tres Horas del Viernes Santo se transmitirá de 12 m. a 3 p.m. desde la iglesia de Las Nazarenas, y el oficio de 3 a 5 p.m. La vigilia pascual del Sábado Santo en la catedral se podrá ver desde las 6 p.m. y la misa de Domingo de Resurrección desde las 11 a.m.

Las parroquias distritales también transmitirán sus misas a través de sus redes sociales.

Horarios en parroquias

Debido a que las celebraciones públicas de Semana Santa han quedado suspendidas, las parroquias de distritos como Miraflores, Surco, La Molina y San Isidro, también transmitirán las misas de Semana Santa en vivo a través de sus cuentas oficiales de Facebook. Para poder acceder a ellas deberá darle click al nombre de la parroquia que aparece en azul.

La Parroquia La Virgen Milagrosa, ubicada en el Parque Central de Miraflores, a cargo de la Congregacion de la Misión, Misioneros Vicentinos ofrece una misa el Domingo de Ramos en el horario de las 5:00 p.m. Asimismo, hay una programación completa de las misas de Semana Santa en su página de Facebook. Esta iglesia transmite una misa todos los días a las 5:00 p.m. y los domingos a las 12:00 p.m. La parroquia cuenta con un número para las personas que deseen comunicarse con ellos de manera directa: (01) 444-2212

La Parroquia Nuestra Señora del Pilar Oficial, ubicada en el distrito de San Isidro, en su página de Facebook anuncian las misas antes de llevarla a cabo. El Domingo de Ramos será celebrado a las 9:00 a.m. Diariamente empiezan a las 6:45 a.m. rezando los Laudes y a las 7:00 a.m. la misa a cargo del párroco, P. Francisco Javier Salazar. La parroquia cuenta con un número para las personas que deseen comunicarse con ellos de manera directa: (01) 440- 2230

La Parroquia Santiago Apóstol de Surco ha emitido un comunicado en su página oficial de Facebook, en el que invita a las celebraciones de la Semana Santa 2020 en vivo vía. Además, da a conocer la programación de los actos litúrgicos para estos días santos. La misa de Domingo de Ramos será celebrada a las 6:00 p.m. La parroquia cuenta con un número para las personas que deseen comunicarse con ellos de manera directa: (01) 477-4344

La Página Oficial de la Parroquia Divino Niño, Santuario Arquidiocesano, ubicada en el Sol de La Molina, ha publicado en un horario de el cronograma de Semana Santa. La misa de Domingo de Ramos será a las 12:00 p.m. La parroquia cuenta con un número para las personas que deseen comunicarse con ellos de manera directa: (01) 368-4432

Vocero del Arzobispado de Lima

A 21 días del aislamiento social, medida establecida durante el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), se va celebrar el inicio de Semana Santa con las iglesias a puertas cerradas. Luis Sarmiento, vocero Arzobispado de Lima y sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Balconcillo, La Victoria, explica cómo estos cambios han generado efectos positivos que no imaginaron.

El sacerdote de 53 años lleva casi la mitad de su vida haciendo misas. En esas más de dos décadas nunca ha dejado de celebrar una misa de Domingo de Ramos. “La única situación que hubo, en la que esa fecha se vea afectada, fue durante elecciones, pero igual se celebró, solo que más temprano, nunca se ha cancelado del todo”, contó.

Ahora, según las indicaciones del Arzobispado de Lima, las misas pueden ser transmitidas en vivo a través de Facebook y canales de televisión, pero por primera vez se ha prohibido la asistencia del publico en todo el Perú y en el resto del mundo. “Definitivamente esto le ha cambiado la vida de todos. Tenemos menos contacto con el resto. En las misas dominicales, por lo menos, sumando todas las misas asistían entre 2.000 a 3.000 personas a iglesia. Ahora solo estamos un sacerdote y yo, a veces participan seis hermanas religiosas que viven al costado, pero varios a metros a distancia. No hemos abierto las puertas, a veces las personas no lo entienden, pero tenemos que ayudar a vivir la cuarentena, es cristiano cumplir los deberes que nos tocan”.

El sacerdote nos cuenta que los medios de comunicación se han vuelto un aliado para los sacerdotes durante la temporada de cuarentena; además de ser un canal de ayuda para las personas más necesitadas. “La gente ahora se comunica con nosotros por el Facebook, hacemos diariamente transmisiones en vivo para todos lo que quieran sumarse. Otros nos piden consejos por teléfonos que es más fácil y directo. He conversado con muchas personas, algunos te comentan la situación que viven sin poder salir a trabajar su situación económica y su situación espiritual y psicológica. Por otro lado, si bien es cierto que muchos tratan de vivir en paz y armonía, hay mucha violencia contra la mujer y en general. Esta cuarentena puede avivar esta situación, así que si alguno desea conversar nos puede llamar. También estamos al tanto para poder dar auxilio si alguien lo necesita”, precisó.

La iglesia católica se encuentra llevando ayuda a las personas que lo necesitan a través de la organización Cáritas del Perú; sin embargo, la gente se acerca a las parroquias para pedir ayuda. El sacerdote Luis Sarmiento se ha encargado de ayudar a peruanos y venezolanos que se han quedado sin trabajo durante la cuarentena. “Esto nos ha ayudado a ver cuantas personas nos necesitan”, dijo.

En esta fecha, las 120 parroquias que existen en Lima estarán cerradas y no realizarán la tradicional misa de Domingo de Ramos y el rito de la procesión de las palmas, en que se bendicen los ramos; sin embargo, el sacerdote Luis Sarmiento, explicó como se puede vivir la misma experiencia desde sus casas.

“La gente debe comprender si no hay confesión no significa que se van a condenar. La presencia de Dios es entender a la misma familia, en todos los lugares se puede hacer iglesia. Para este Domingo de Ramos, hay que aprovechar que estamos la familia reunida y hay elementos que nos va a favorecer, podemos buscar en nuestro jardín un par de ramas, rezamos el padre de nuestro y les amarramos una cinta, nos podemos adaptar”.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

