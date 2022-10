Una niña de ocho años fue reportada como desaparecida desde la noche del lunes 24 de octubre que salió de su vivienda multifamiliar, ubicada en San Juan de Lurigancho, para botar la basura.

Fue a las 6:50 p.m. que la menor de edad caminó menos de dos metros hacia los exteriores del inmueble, ubicado en el jirón Huamanripas, para arrojar los desechos, pero fueron los familiares que al notar que la pequeña no regresó salieron a la calle y se percataron que ya no estaba la infante.

Una imagen captada por una cámara de seguridad, que se encuentra en los exteriores de otra vivienda de la zona, registró el momento que la niña de nombre Emilia se entretiene con algo que llama la atención, sale corriendo y desaparece del plano del video registrado.

El padre de la menor, Erik Paima, informó que llamaron a agentes de la comisaría de Caja de Agua, quienes realizaron un patrullaje por la zona para hallar a la niña.

“A ella le gusta los perros y los gatos. No sé si ella corre hacia allá por algo que la emociona porque ella no corre hacia personas más creo que es un animalito y que corre ella feliz a agarrarlo. Ella salió a botar la basura y esta vez pasaron diez, quince hasta veinte minutos y mi suegra avisó que no subía”, dijo Isabot Navarro, madre de la niña.

Alrededor de las 9:00 a.m. la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, llegó hasta la casa de los padres de la menor de 8 años para brindarles el apoyo de su sector en la búsqueda de la pequeña.

Emilia tiene ojos y el cabello castaño, vestía short jean celeste con parches verdes y letras rosadas, también llevaba una casaca tipo camuflado (blanco con plomo). Es de contextura delgada, tez blanca, y mide aproximadamente 1.32 metros.

Si tienes información que ayude a encontrar a Emilia, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114. También puedes comunicarte a los teléfonos: 956492020, 917422337 y 954424469.