El decano electo del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, se refirió este miércoles al inicio de la tercera ola del coronavirus (COVID-19) e indicó que se están cometiendo “los mismos errores” de la segunda ola.

“Es lamentable después que nosotros estamos hablando desde hace semanas que se viene una tercera ola, escuchemos al ministro de Salud decir que van a comprar más camas, más pruebas, cuando esto ya se debió hacer hace tiempo. Estamos repitiendo los mismos errores de la segunda ola. Recuerden que bajo la segunda ola, no hubo implementación de una serie de elementos y la mortalidad fue altísima y la duración de la segunda ola duró 8 semanas”, señaló en entrevista a RPP Noticias.

“Evidentemente para esta oportunidad (tercera ola) hay más elementos de cuidado, pero no los suficientes. Por ejemplo, (el ministro de Salud) señaló que hay 750 puntos para hacer las pruebas COVID-19 a nivel nacional, pero hay largas colas, desesperación, y eso significa que no hubo una planificación adecuada. Está bien que haya más pruebas, pero no generar este tipo de problemas, basta que una persona esté infectada para que contagie a todas las personas que están haciendo la cola”, manifestó.

Asimismo, el decano electo del CMP mencionó que el titular del Minsa, Hernando Cevallos, también anunció que se contratará nuevamente médicos para atender la tercera ola del coronavirus.

“También escuchamos al ministro que van a contratar nuevamente médicos después de haberlos despedido, probablemente la mayoría de médicos ya tienen experiencia y están trabajando en otra cosa, no van a dejar de trabajar para después estar uno o dos meses y después despedirlos. Es lamentable que se estén repitiendo los mismos errores de la segunda ola, esperemos que la población tome conciencia de ir a vacunarse, cuidarse, usar correctamente la mascarilla y de alguna manera va a estar mejor protegida”, aseveró.

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN IMPLEMENTAR FRENTE A LA TERCERA OLA COVID-19?

Sobre las medidas que debe implementar el Gobierno frente al aumento de casos de coronavirus, Raúl Urquizo indicó que lo primero es “acelerar” la aplicación de la segunda dosis y la de refuerzo.

“Todavía estamos hablando de 80% (de la población vacunada) muy alegremente, pero cuidado, hay departamentos que no han llegado ni al 50%, tenemos Puno, Madre de Dios y Loreto. Hay una falsa sensación que ya estamos protegidos. Hay lugares, departamentos, que están al 80% y es bueno, para eso estamos planteando hace tiempo la ampliación del horario de vacunación. Han estado atendiendo hasta las 10 p.m. y la gente ha estado yendo a vacunarse más”, recordó.

Asimismo, reiteró que el uso correcto de mascarillas será importante para evitar más contagios y felicitó que se solicite el carné de vacunación que acredite ambas dosis para ingresar a espacios cerrados. Añadió también que el distanciamiento social será clave.

ANUNCIAN TERCERA OLA COVID-19

A pocos días de haberse culminado las festividades por Navidad y Año Nuevo 2022, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el último martes que el Perú ya afronta una tercera ola del COVID-19. El anuncio fue dado ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, según indicó el legislador de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, en declaraciones a RPP.

Tras dicha confirmación, la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, señaló que el Consejo de Ministros evaluará este miércoles las medidas restrictivas que se aplicarán ante el inicio de la tercera ola.

