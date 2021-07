La Corte Superior de Justicia de Lima Norte programó para el martes 17 de agosto la audiencia de prisión preventiva contra Juan Peña y Joseph Antonio Huerta Quispe, investigados por la presunta organización, en plena pandemia del COVID-19, de un evento en la discoteca Thomas Restobar del distrito de Los Olivos, que terminó con la muerte de 13 personas luego de una intervención policial. El hecho ocurrió el 22 de agosto de 2020.

A través de su cuenta oficial de Twitter, recordó que los sujetos afrontan un pedido de prisión preventiva de 18 meses, solicitado por el Ministerio Público. Ambos afrontan una investigación por homicidio simple y violación a las medidas sanitarias debido a la pandemia del COVID-19.

En septiembre del año pasado, un reportaje del programa Punto Final (Latina) reveló nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas Restobar, recuperadas por peritos del Ministerio Público, que confirmaría la participación de Juan ‘Juancho’ Peña en el desarrollo del evento.

Según el video difundido por el citado dominical, las nuevas grabaciones, muestran a Peña ayudando a cargar cajas de cerveza desde un almacén cercano a la discoteca, así como conversando con una mujer -que sería su esposa- y que aparentemente cobraría por la entrada al local.

Vale mencionar que fue ‘Juancho’ quien declaró ante los agentes de Homicidios de la Dirincri y aseguró que un hombre identificado como, Joseph Antonio Huerta Quispe, lo contrató para tocar cuatro horas y media en el evento, descartando así su participación en la organización de la fiesta.

Como se recuerda, ‘Juancho’ ha sido acusado por Job Luque Ayala, promotor de la discoteca Thomas Restobar, como el responsable de la tragedia.

“Ese día le dejé el local a ‘Juancho’ ya que iba a realizar una transmisión en vivo y también iba a tener una reunión familiar. Luego me retiré a mi domicilio”, indicó Luque a la policía.

Prisión preventiva para sujeto que alquiló local

El sábado 22 de septiembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la CSJLN, confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra Job Luque Ayala, quien alquiló el local donde funcionaba la discoteca Thomas Restobar.

En esas imágenes reveladas por Punto Final, Luque también fue captado en la discoteca. Allí se le ve conversando amenamente con otros asistentes y dando órdenes a las personas encargadas de la venta de cerveza, contradiciendo sus declaraciones a las autoridades a cargo del caso.

“A las 7:30 p.m. me llamó una amiga y me dijo que mi local estaba lleno, por eso me apersono nuevamente al local. Allí pude ver a 70 personas que estaban libando licor y a la orquesta ‘Juancho’ Peña tocando. Por eso motivo subí al escenario a increparle y le dije que tenía que acabar la fiesta”, ha señalado con anterioridad Luque.

