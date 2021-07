El próximo 17 de julio se cumplirán 10 meses desde que una joven de 21 años fue violada, según su testimonio, por 5 hombres en una casa de Surco. Han pasado cerca de 300 días y más de 7 mil horas desde el terrible ataque sufrido esa noche en esa fiesta. Para la víctima, una eternidad.

“Esto le ha cambiado la vida totalmente a ella y a su familia”, cuenta la exministra de la Mujer y hoy vocera de la familia de la joven, Rosario Sasieta. Hace una semana, los familiares de la víctima llamaron a la abogada preocupados debido a que este 17 de julio vence la prisión preventiva de 9 meses impuesta a Manuel Antonio Vela Farje, Sebastián Zevallos Sanguineti, José Martín Arequipeño Vizcarra, Diego Humberto Arroyo Elías y Andrés Fassardi San Sebastián acusados de haber cometido el abuso sexual en grupo. Los padres de la joven temen que los supuestos agresores sean excarcelados. Le han manifestado a la exministra también su intranquilidad porque aún no hay sentencia sobre el caso.

LEE TAMBIÉN: Este viernes evaluarán ampliación de prisión preventiva contra 5 acusados de violar a joven en Surco

“El clamor de la familia es que se extienda la prisión preventiva. La fiscal lo está pidiendo y la jueza dice en la resolución que este viernes se realizará la audiencia. La prolongación de la prisión preventiva debe darse pero para que salga la sentencia antes de 28 de julio, sino no tenemos nada que celebrar en el Bicentenario”, asegura Sasieta a El Comercio.

Precisamente, el Décimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima informó que la audiencia sobre la prolongación de prisión preventiva se realizará este viernes 9 de julio a la 1 p.m. Esta será de carácter reservado.

El proceso

Desde que la víctima decidió denunciar la violación grupal a la que fue sometida, el camino para encontrar justicia no solo ha sido largo sino tortuoso y agobiante. El martirio lo padece no solo por los traumas psicológicos y las huellas emocionales que la agresión sexual le han dejado; además, según cuenta Sasieta, tiene que enfrentar un sistema de justicia que la revictimiza.

En su primera manifestación ante la policía, la joven contó que el abuso fue cometido en el baño del departamento ubicado en Surco. Eran las 11 de la noche del 17 de octubre y pese a la pandemia por el COVID-19, ella y un grupo de amigos se reunieron en el lugar para celebrar una fiesta.

La víctima aseguró que Sebastián Zevallos la jaló hacia el baño en donde no había luz eléctrica y se paró en la puerta impidiendo que ella pudiera salir. Luego, llegaron José, Diego y Andrés quienes también son acusados por la joven de violarla. El último en entrar al baño habría sido Manuel Vela, el dueño de la casa.

De acuerdo con el testimonio de la víctima difundido por Cuarto Poder, Manuel Vela, abrió la puerta y vio a sus amigos violando a la joven; sin embargo, no la ayudó pese a su pedido de auxilio. “Les dije me quiero ir. Los cinco me retenían para no salir”, dijo ella.

Los familiares y abogados de tres de los acusados han manifestado que hubo relaciones sexuales con consentimiento. Sin embargo, el examen toxicológico que se le realizó a la joven reveló que tenía benzodiazepina en la sangre, un fármaco que actúa como sedante. Es decir, ella estaba incapacitada para defenderse. En su defensa, la familia de Manuel Vela ha mostrado videos en donde se observa a Vela ingresando y saliendo de una casa en Surquillo durante el momento en el que se produjo el abuso sexual.

Durante el proceso, la defensa legal de los acusados han solicitado pruebas y diligencias que, según el parecer de Sasieta, son impertinentes y solo pretenden alargar el proceso.

“Una de estas pruebas es que pedían el testimonio del ex enamorado de ella y querían la declaración del actual enamorado. Estos testimonios, ¿qué aportan al proceso cuando este se refiere a un hecho sucedido en una casa de Surco donde ellos no fueron ni testigos ni nada? Uno de los procesados, además, ha pedido el careo con la víctima ¿Imaginas revictimizar a esta joven poniéndolo frente a su agresor?”, comenta Sasieta.

Otro punto importante que la vocera de la familia de la joven apunta es el informe psicológico realizado a la víctima por parte del Ministerio Público. Según Sasieta, las dos psicólogas encargadas de evaluar la situación emocional de la joven agredida sexualmente no realizaron un procedimiento acorde con lo requerido para un proceso de violación sexual.

La exministra de la Mujer indica que la familia de la joven ha tenido que contratar una perito particular para que realice un informe de metaanálisis sobre el procedimiento realizado a la joven. En este informe se concluye que las psicólogas del Ministerio Público carecen de un nexo con los síntomas que la víctima presenta y denuncia. Además, señala que las psicólogas no exploran a la víctimas con preguntas relacionadas sobre el delito sexual.

“Lo único bueno que ha pasado hasta ahora es que la policía los detuvo a los 5 en menos de 24 horas”, indica Sasieta.

El Comercio pidió entrevistar a la fiscal encargada del proceso, pero nos indicaron que no era posible por la reserva del caso.

También nos contactamos con la madre de Manuel Vela Farje; aceptó conversar con este Diario después de la audiencia de este viernes para realizar los descargos sobre el caso.

Según la Defensoría del Pueblo, en los 5 primeros meses del 2019, hubo 3 mil casos de violación sexual de mujeres en el Perú. En el mismo periodo en el 2020, las denuncias por este delito fueron 6.300. Es decir, un promedio de 530 violaciones a mujeres por mes. Solo en enero y febrero de este año, se han registrado 3 mil casos.

¿Dónde denunciar?

De ser testigos o víctimas de violencia es fundamental denunciar y buscar ayuda especializada, ser indiferentes es parte del problema. Lo que se sugiere es llamar de inmediato a la policía. En caso que la víctima sea un familiar, amiga o conocida se aconseja ofrecerle apoyo y seguridad para que denuncie.

Otro de los canales son los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Estos son servicios públicos especializados y gratuitos para víctimas de violencia familiar y sexual.

También está habilitada la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcado el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene habilitado además, un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. Se debe entrar desde cualquier dispositivo con internet a www.mimp.gob.pe/chat100

Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias desde todo el país.