Mientras los cinco sujetos involucrados en la denuncia de violación sexual a una joven en Surco cumplen 9 meses de prisión preventiva, anoche salieron a la luz los testimonios de víctima y acusados ante policía. En ellos, se revela algunas contradicciones en la defensa de los sindicados por violación sexual.

El programa Cuarto Poder mostró fragmentos de la declaración de la víctima, en los que indica que la violación ocurrió en el baño del inmueble ubicado en Jr. Enrique León de Surco, a donde llegó por invitación de Diego Arroyo.

De acuerdo con sus declaraciones, la joven de 21 años era amiga de de Manuel Antonio Vela Farje, Sebastián Zevallos Sanguineti, José Martín Arequipeño Vizcarra, Diego Humberto Arroyo Elías y Andrés Fassardi San Sebastián, porque habían estudiado juntos en un colegio.

Los hechos habrían ocurrido aproximadamente a las 11 de la noche del sábado 17 de octubre. Según su testimonio, Sebastián la jaló de la muñeca para llevarla al baño, un ambiente que no contaba con luz eléctrica, se paró en la puerta para que no salga. En su testimonio sindica a José, Diego y Andrés de entrar también al baño para violarla.

Participación de los acusados

De acuerdo con el testimonio de la víctima difundido por Cuarto Poder, Manuel Vela, el dueño de la casa, abrió la puerta y vio a sus amigos violando a la joven; sin embargo, no ayudó a la víctima pese a su pedido de auxilio. “Les dije me quiero ir. Los cinco me retenían para no salir”, agregó.

Manuel Vela, de quien sus familiares han mostrado videos de él ingresando a un departamento de Surquillo esa noche, dijo que mantuvo relaciones con la víctima en el baño “sin forcejeos”; sin embargo, también reconoce que la joven “no estaba en sus sentidos”. Vale recordar que el Código Penal Peruano considera como violación el acto sexual realizado “con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento”.

Cuarto Poder reveló los testimonios en el caso de la violación en Surco.

Sebastián Zevallos, el acusado de iniciar la violación, también reconoce que todos sus amigos ingresaron al baño donde estaba la víctima, aunque él dice que supuestamente fue para iniciar un “juego”, pese a que la agraviada ha indicado que nunca consintió lo que pasó. De acuerdo con el programa Día D, Andrés Fassardi tiene otra versión. Según él, fue Diego Arroyo el que propuso que hicieran “algo en grupo” cuando la joven de 21 años estaba el baño sin luz.

Cuarto Poder mostró un fragmento del atestado en el que el Zevallos señala que primero fueron tres los que entraron al baño y luego ingresó José y finalmente, Manuel. “Entró un poco dudoso al principio y luego también se desnuda él solo”, dijo. Esta versión contradice lo señalado por la defensa, de que supuestamente no participó en el delito.

Quien no declaró a la policía fue José Arequipeño Vizcarra. Por tal motivo, Arturo Zapata Carbajal, del Juzgado Penal de Turno Permanente, quien dictó la medida preventiva, ha pedido que se recabe la declaración instructiva del acusado.

Exámenes realizados

Aunque la versión de los acusados es que hubo consentimiento, Manuel y Andrés reconocen que todos habían consumido marihuana, cocaína y alcohol. No obstante, en el examen toxicológico practicado a la víctima indica que la joven tenía benzodiacepina en la sangre, un fármaco que actúa como sedante e hipnótico.

El testimonio de la víctima también indica que los jóvenes le dieron cocaína en una llave. “Me sentía ida (literal) en otro mundo y no me daba cuenta de lo que estaba pasando y haciendo”, dijo en su testimonio.

A esto se suma que el examen del médico legista, difundido por Día D, también revela que la joven presentaba moretones (equimosis) además de “huellas de lesiones traumática recientes”.

Piden ampliar protección

La Defensoría del Pueblo solicitará al Juzgado Penal de Turno Permanente la ampliación de las medidas de protección a la víctima de violación sexual en Surco.

En diálogo con El Comercio, Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer, explica que el pedido busca proteger la identidad y dignidad de la joven ante las declaraciones de los familiares de los acusados, quienes han aparecido en varios medios cuestionando el testimonio de la víctima sobre el consentimiento. Ayer, el programa Cuarto Poder, una de las hermanas de los acusados dijo que este se habría “dejado llevar sexualmente por ella”, mientras que la madre de otro dijo que todo fue un “juego malo”.

“Si bien no han dicho el nombre, ya una de ellas señaló que la víctima estaría mintiendo. Lo que solicitaciones es que los familiares y abogados se abstengan de revelar la identidad y hacer públicos amenazas, tildaciones respecto a la conducta de la víctima”, indicó.

Para Revollar, también es necesario que las medidas de protección deben ampliarse a los padres de la agraviada debido al impacto emocional que están pasando por lo ocurrido. Estima que el juzgado podría resolver el pedido en un plazo de entre 24 y 48 horas. A la fecha, la joven cuenta con medidas de protección generales como la orden de no acercamiento, comunicación, terapias post pandemia y patrullaje.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Violación grupal en Surco: cinco involucrados cumplen prisión preventiva

Violación grupal en Surco: cinco involucrados cumplen prisión preventiva

TE PUEDE INTERESAR