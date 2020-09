La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informaron que este domingo 27 de setiembre a las 6 p. m. se abrió el registro para el segundo grupo de voluntarios para los ensayos clínicos que tendrán como sede el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de la UNMSM. El registro se llevará a cabo en la página web www.vacunacovid.pe.

Según informó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en esta página estará habilitado un enlace en color rojo con la indicación “Deseo participar”, que conducirá a un formulario de registro. El registro se cerrará automáticamente luego de que se hayan inscrito los primeros 3.000 voluntarios.

Sin embargo, el investigador principal de la UNMSM, Eduardo Ticona, refirió que, si bien solo 3.000 personas participarán del ensayo, ampliarán hasta en 2.000 vacantes adicionales a fin de que si alguno de los voluntarios finalmente no es aceptado por algún motivo, se puede recurrir a ese grupo de reserva para sustituirlo.

“Vamos a ampliar el numero de inscritos, algunas personas que se inscriben no cumplen con los requisitos, entonces terminan faltando participantes, por eso vamos a poner poner mil o dos mil más que nos permiten cubrir las plazas si es que faltan”, aseveró.

En esa línea recordó que los únicos requisitos para participar es tener más de 18 años, no tener o haber tenido coronavirus (corroborado por prueba de descarte) y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas y comprometerse a no quedar en estado de gestación durante los primeros cuatro meses del ensayo.

