Eduardo Ticona, investigador principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en cuyo centro de investigación se realizan los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, informó sobre las características de esta vacuna contra el coronavirus (COVID-19) y los efectos que ha tenido en los voluntarios peruanos, luego que el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunciara el acuerdo al que llegó el Estado con la mencionada marca para la compra de 38 millones de dosis.

A continuación, tres preguntas puntuales que respondió Ticona en entrevista con Canal N.

¿Qué tan efectiva es la vacuna?

Ticona señaló que el acuerdo con Sinpharm es una buena noticia pues cuenta con una efectividad de casi el 80%, por lo que su aplicación en la ciudadanía es seguro. No obstante, afirmó que la ciudadanía no puede bajar la guardia porque la enfermedad no ha desaparecido.

“Los resultados de eficacia dan confianza, las cifras son cercanas al 80% algo que es bastante bueno, ninguna vacuna llega al 100%. Si hablamos de un 80 % es bastante bueno, más todavía en una situación de emergencia. Ya que no es al 100% tenemos que seguir con las medidas de seguridad”, aseveró a Canal N.

¿Qué efectos ha tenido en los voluntarios?

El investigador dijo que hasta el momento ningún voluntario del ensayo clínico ha presentado efectos secundarios significativos que sean diferentes al de las vacunas para otras enfermedades.

“Los efectos que vemos son los de siempre. Vemos dolores en la zona de la aplicación, dolor de cabeza, malestar general, algunos dolores musculares o cansancio. También adormecimientos en algunos músculos”, afirmó.

¿Cómo es la logística?

Ticona destacó que esta vacuna no requiere de una cadena de frío especial y que su logística es similar a la de las demás vacunas que actualmente aplica el Perú.

“En este caso esta vacuna es semejante en la logística a las demás vacunas que tenemos. Es decir la conservación es entre 2 y 8 grados, el personal esta entrenado y tenemos los equipos necesarios para aplicarla”, agregó.

