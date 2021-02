El anuncio que hizo el presidente Francisco Sagasti sobre el desembarco de las primeras 300 mil dosis de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio Sinopharm de China ha vuelto a poner en el centro del debate la posibilidad de inmunizar a todos los miembros de mesa antes de las elecciones generales del 11 de abril.

Según el Poder Ejecutivo, luego de este primer envío que estará llegando al Perú el 7 de febrero, el segundo lote de 700 mil dosis restantes estarán saliendo de China el 13 de febrero, llegando así al total de un millón de dosis.

Cabe recordar que Francisco Sagasti, esta última semana, también detalló que se cerró el acuerdo de compra de vacunas con el laboratorio Pfizer, lo que permitirá que se entreguen unas 550 dosis entre los meses de marzo y abril de este año.

Primeros anuncios para miembros de mesa

El 5 de octubre del 2020, el entonces todavía presidente Martín Vizcarra anunciaba que se estaba considerando a los miembros de mesa como uno de los grupos que se iba a priorizar en la aplicación de las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19.

“La vacuna va a ser aplicada, obviamente, primero en personal de salud. Hay un orden de prioridad. Primero personal de salud, segundo a la primera línea, Policía nacional y Fuerzas Armadas que mantienen el orden y la seguridad. También al personal vulnerable, adultos mayores y personas con comorbilidad. Cuarto, recuerden que en abril tenemos elecciones. Entonces, vamos a priorizar a todos los miembros de mesa para que tengan la seguridad de que estarán inmunizados”, señaló durante una visita al aeropuerto Jorge Chávez.

ONPE se pronuncia

El presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, señaló el 2 de noviembre del 2020 que esperaba que el Poder Ejecutivo cumpliera con su oferta para así poder lograr una alta participación de los miembros de mesa.

“Si conseguimos estos 120 soles por miembro de mesa y, además, se cumple la promesa presidencial que los miembros de mesa estarían entre las primeras personas que podrían estar en grupos receptores de las primeras dosis de vacunas, hacemos el combo perfecto para que puedan participar”, señaló a Cuarto Poder.

Incertidumbre por llegada de primeras dosis

A finales de enero de este año, con Francisco Sagasti como presidente, salieron a la luz las falencias en los procesos de negociación con los laboratorios para adquirir las vacunas. Esto llevó a que se dude sobre la posibilidad de que las primeras dosis sean aplicadas a los miembros de mesa, porque en primer lugar se usarían en los médicos y personal de la primera línea.

“No pueden estar incluidos (los miembros de mesa). Es un tema matemático. Más allá de lo que se quiera y diga, este millón de vacunas no contempla a miembros de mesa por un tema aritmético”, señaló el contralor Nelson Shack en una conferencia de prensa este 29 de enero.

El contralor sí estimó que los siguientes embarques de vacunas que estarían llegando en la segunda mitad de febrero permitiría lograr inmunizar a los miembros de mesa. “El siguiente medio millón de vacunas que llegaría en febrero, esa es la dotación que va a permitir efectuar esa vacunación para los miembros de mesa”, pronosticó.

31 de enero

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, precisó que los miembros de mesa están considerados en el último subgrupo de la fase 1 del cronograma de vacunación, lo que los pone al final de la lista de los que serán priorizados entre los primeros lotes de dosis.

“Dentro del plan nacional de vacunación hay tres fases, en el grupo de la primera fase, el último subgrupo son los miembros de mesa, entonces, si tenemos las vacunas oportunamente, ellos tendrían que ser vacunados. Todo va a depender de la confirmación de las fechas en las que nos llegarían estas vacunas”, comentó en conferencia de prensa.

Febrero, todavía con dudas

Esta semana, el presidente Francisco Sagasti confirmó el embarque de las primeras 300 mil dosis y que el segundo envío de 700 mil desde China partirían el 13 de febrero. Sin embargo, en declaraciones a Perú21, estimó que los miembros de mesa recibirían sus vacunas conforme se vayan detallando las fechas de llegadas de lotes posteriores.

“Estamos haciendo lo posible por ver la manera de cumplir con ellos. No tenemos el cronograma exacto de cómo van a llegar los otros lotes de vacunas [...] No estoy seguro (que se pueda vacunar a todos los miembros de mesa antes del 11 de abril), no podría decirle porque va a depender exactamente de qué día lleguen, probablemente un grupo sí tendría una primera dosis”, indicó.

