Las municipalidades de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador y la empresa Representaciones Martín inauguraron una planta de oxígeno para beneficiar a diario a 100 pacientes afectados por la Covid-19. Ello, frente a la gran demanda y el elevado costo de este insumo medicinal por la pandemia.

La planta se encuentra ubicada en la calle 3, Mz. G 4, lote 6 A-1, Parque Industrial, en Villa El Salvador (cruce de la avenida Pedro Huilca y calle 3). Allí, las personas podrán acceder gratis al oxígeno medicinal después de mostrar el DNI del paciente con COVID-19 y el documento que valide el diagnóstico.

Durante la inauguración estuvieron los burgomaestres de Villa El Salvador, Kevin Yñigo Peralta (Villa El Salvador, y de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez Hernández. Ellos supervisaron el funcionamiento de la planta de oxígeno.

“Es una planta muy grande con la capacidad de llenar 100 balones diarios. Esto no le costará ni un sol al vecino que viene por el oxígeno. Solicito a la población que tenga buena voluntad, que vengan por aquellos que necesitan abastecerse de oxígeno”, indicó el alcalde villa María del Triunfo, Eloy Chávez.

“Como sabemos hay revendedores y para eso vamos a requerir el apoyo de la Policía Nacional”, agregó.

Las autoridades de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y el representante de la empresa Martín durante la firma del convenio. (Foto: Municipalidad de Villa María del Triunfo)

Culminada la ceremonia de inauguración, la planta empezó de inmediato a hacer las recargas de oxígeno a los balones de las personas que hacían la cola.

“He venido para recargar el balón que necesita mi esposa. El domingo me he gastado casi 800 soles porque a mi esposa se le acabó el oxígeno, por eso agradezco la instalación de esta planta para la recarga. La gente se aprovecha de la necesidad y cobra mucho”, declaró una de las personas que estaban en la cola esperando la recarga de su balón a TV Perú.

