El ministro de Defensa, Walter Martos, anunció este jueves que los vuelos serán reprogramados en un nuevo horario a fin de que las personas puedan desplazarse al Aeropuerto Jorge Chávez y evitar aglomeraciones para mitigar contagios del nuevo coronavirus. Esto ocurre en el día 123 del estado de emergencia por el COVID-19.

Desde el terminal aéreo del Callao, el ministro reiteró su llamado a la ciudadanía para que evite amanecerse en los exteriores del aeropuerto y a no llegar acompañados por familiares porque terminan exponiéndose a un posible contagio. Indicó que lo reportado el primer día de la reanudación de vuelos nacional no puede volver a ocurrir porque se están tomando acciones con las empresas aéreas para la flexibilidad en el horario.

“Hacemos un llamado a toda la población a solamente venir 3 horas antes de la salida de su avión y se va a reprogramar la salida de los vuelos a partir de las 8:30 o 9 de la mañana para que puedan desplazarse. Que no se preocupen ya no va a haber pérdida de tiempo tanto en el exterior y como en el interior. Durante ese tiempo tienen plazo para hacer su chequeo”, refirió. Actualmente, los primeros vuelos desde el terminal aéreo están programados para las 6:00 a.m.

VIDEO RECOMENDADO

Callao: pasajeros generan caos para acceder a Aeropuerto Jorge Chávez

“Ayer sucedió algo que no debió suceder y hemos conversado con las fuerzas del orden y representantes del MTC y LAP para que esto no suceda. Normalmente, cuando se reactiva una actividad siempre hay situaciones no previstas que tenemos que corregir. Ahora estamos previniendo para que en los terminales terrestres tampoco se presente. No está permitido que las personas vengan con familiares. No se les va a dejar entrar”, remarcó el titular del Mindef.

En otro momento, Martos adelantó que la reanudación de viajes nacionales vía aérea y terrestre será evaluada en los próximos días. Reiteró que las operaciones están contempladas en la fase 3 de la reactivación económica, y que de ser necesario se tomarán nuevas acciones para mitigar el contagio del COVID-19.

“Este transporte tanto terrestre como aéreo está contemplado en la tercera fase de la reactivación económica. Hemos conversado con las empresas aéreas y terrestres para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad y que la gente se transporte o desplace con todas las condiciones y evitar los contagios. Dado que esta nueva activación de transporte lo tenemos que evaluar dentro de 15 días o 20 días para ver cuáles son los efectos de estas medidas. De ser el caso, ya veremos qué otras medidas se toman para evitar riesgo de contagio”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR