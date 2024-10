Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, indicó a El Comercio que dirigentes como Herman Mendieta, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, representan el “transporte ilegal”.

Además, señaló que en la plataforma de demandas de dichos dirigentes se han incluido temas de carácter político, como la no aprobación de la Ley de Terrorismo Urbano, y advirtió que están utilizando el tema de la inseguridad ciudadana para legitimar sus intereses.

“Si vamos con los nombres, Herman Mendieta y Julio Campos están en los archivos de El Comercio hace más de 6 años, (representan el) transporte ilegal, a ese punto hemos llegado. Si vamos a la historia de los últimos paros que han tenido violentismo y que en el otro paro (del 26 de setiembre) se han infiltrado, ya que muchas empresas han querido trabajar, entonces estamos retrocediendo a diciembre y enero de hace dos años, cuando hubo el autogolpe (de Pedro Castillo)”, manifestó Ojeda.

“En sus declaraciones sacan un tema, de ahí sacan otro tema. Es burdo. (Están engañando a la población) con que luchan contra la inseguridad (pero) con violencia, que luchan contra la inseguridad con una agenda paralela, que luchan contra la inseguridad por temas de políticos que ellos critican para mostrar una anarquía, como pasó de diciembre (del 2022) a mayo (del 2023), tantos meses sufrimos en el transporte con estos paros, creando piquetes por todos lados”, agregó.

Por su parte, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima, remarcó también a este diario que los sectores que promueven la paralización del sector transporte buscan la “formalización del auto colectivo” o la remoción de autoridades.

“Yo he escuchado, porque sí estuve en una reunión en el Congreso, que alguna de las personas ha pedido que se formalice al taxi colectivo, en ningún momento eso fue plataforma (del paro) del día 26 de setiembre”, expresó el dirigente.

“Han mencionado que deberían dar un paso al costado los ministros e incluso la presidenta (Dina Boluarte). Para nosotros tampoco fue el objetivo. Nosotros consideramos que la responsabilidad de la inseguridad es una tarea de todos, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de la Policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial”, agregó.

“Nosotros hemos parado en favor de la vida y para que el Estado en su conjunto se ponga a trabajar, pero no hemos parado para que se formalice el auto colectivo, no hemos parado para que algunos sectores convoquen a un paro general y digan: ‘abajo el Gobierno’; por eso no hemos parado nosotros”, enfatizó.

Respuestas

En conversación con El Comercio, Julios Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, insistió en que la medida de fuerza busca que las autoridades actúen contras las extorsiones a los choferes, así como la derogatoria y el archivamiento de normas como la Ley de Terrorismo Urbano, tal como lo enfatizó Martín Ojeda.

El vocero de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, remarcó que sus afiliados “no son informales” y cuestionó que las autoridades se muestran renuentes a autorizar a los choferes de los autos colectivos para que operen 10 años.

Gremios de transporte que no acatarán el paro

El Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, así como los Corredores Complementarios, operarán con la totalidad de sus unidades y en horario normal, informó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

🙋🏻‍♂️ 🙋🏽‍♀️ ¡Atención, usuario! Este jueves 10 de octubre, los servicios del Metropolitano, incluidas las rutas alimentadoras, operarán con normalidad y en sus horarios habituales. Si es necesario, se programarán salidas adicionales en hora punta.#ElPerúNoSeDetiene pic.twitter.com/CxZssYl110 — Metropolitano (@Metropolitano_L) October 8, 2024

El titular de la PCM detalló que las empresas de transporte que no se sumarán al paro son la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, la Cámara de Transporte Urbano, Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (Ametur), Operadores de Transporte Urbano (OTUP) y la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú).

Adrianzén también cuestionó que algunos gremios hayan incluido en su plataforma pedidos algunas demandas de corte político o la legalización del taxi colectivo.

“El transporte formal en el Perú, que constituye más del 85% del total del transporte de Lima Metropolitana, va a operar sin novedad. Nos han pedido, como es normal, que la Policía y las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad de sus unidades, de sus rutas y, por supuesto, de los pasajeros, y nosotros nos hemos comprometido a ello”, afirmó Adrianzén.

Zonas afectadas por la paralización

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, precisó a El Comercio que los choferes que se plieguen al paro se concentrarán desde las 6 a.m. del jueves en las zonas sur, norte, este y oeste.

“Estamos haciendo todas las afinaciones para que esta marcha sea pacífica y nada de violencia a los compañeros que mañana puedan salir a trabajar. Nada de vandalismo, al contrario, nosotros le vamos a dar la seguridad del caso para que ellos puedan continuar su trayecto con sus pasajeros”, señaló.

A su turno, el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Vitor, contó a este diario que realizan todos los trámites para obtener los permisos correspondientes para su movilización y aseguró que las empresas que paralizarán operan principalmente en las zonas norte y sur de la capital.

Además, indicó que planean concentrarse a las 2 p.m. en la plaza Dos de Mayo y luego dirigirse al Congreso de la República para reunirse con algunos parlamentarios. Garantizó que sus agremiados no cometerán actos de violencia, pero advirtió que podrían infiltrase sujetos para cometer actos vandálicos.

Policía garantiza seguridad a transportistas que circulen el jueves

El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Víctor Zanabria, anunció que se reforzará la presencia de los agentes en las calles, así como los patrullajes, a fin de brindar seguridad a las unidades de transporte público en las rutas principales y así evitar bloqueos.

El oficial PNP remarcó que se vigilan los paraderos de las empresas de transporte y los llamados ‘puntos negros’, que han sido identificados por los propios choferes.

“En los buses también está subiendo personal uniformado y de civil de manera aleatoria para garantizar la seguridad en el transporte”, añadió.

El Mininter desplegará una importante cantidad de agentes policiales para prevenir cualquier acto de violencia en las avenidas. Según informó el comandante de la PNP, más de 20 mil miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegarán a lo largo de la capital para resguardar a los ciudadanos. Además, se coordina con las Fuerzas Armadas para desplegar a 3.000 militares con el objetivo de garantizar una presencia disuasiva, evitando posibles enfrentamientos.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, remarcó que los policías y militares ejecutarán operativos desde este miércoles con “acciones preventivas” en las calles de Lima.

Otros sectores se suman a la paralización

Segundo Díaz, secretario de Organización del Mercado Tres Regiones de Puente Piedra, anunció que dicho centro de abastos no atenderá el jueves de 10 de octubre y que cuatro mercados más de Lima norte, que congregan a seis mil comerciantes, también acatarán el paro.

Argumentó que toman esta decisión debido a que una comerciante fue asesinada a balazos por extorsionadores y otros vendedores son víctima de la modalidad del préstamo ‘gota a gota’ . Entre los centros de abastos que paralizarán están Huamantanga, Monumental y el Mercado N°1, así como el centro comercial Estación.

En el caso de Lima Sur, comerciantes de mercado San Francisco de Villa María del Triunfo informaron que se sumarán al paro en respaldo a la protesta que desarrollarán los transportistas.

En el emporio comercial de Gamarra el tema ha generado dos posiciones. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, explicó que los comerciantes sí atenderán este jueves con normalidad y que se ha invocado a la Policía Nacional y a la Municipalidad de La Victoria a garantizar la seguridad de los empresarios que sí desean trabajar.

Sin embargo, Víctor Contreras Santa Cruz, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, expresó que la decisión de sumarse al paro busca que las autoridades reaccionen ante los homicidios que son perpetrados por extorsionadores en las calles del emporio comercial. Indicó que, hasta el momento, se han reportado 14 asesinatos en el conglomerado comercial.

Colegios y universidades suspenden actividades

A través de comunicados, diversas universidades de la capital han anunciado la suspensión de clases presenciales y que las actividades se desarrollarán de manera virtual. En todos los casos las clases se retomarán el lunes 14 de octubre.

Entre los centros de estudios superiores que han tomado dicha decisión están la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad de Lima.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que ha dispuesto que las clases escolares del jueves 10 de octubre se desarrollen en la modalidad remota en los colegios públicos y privados.

En una publicación en redes sociales, la DRELM explicó que adoptó tal medida para proteger la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos.