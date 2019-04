Sutran asegura que solo tiene 400 inspectores para todos los terminales del país

Patricia Cama Meza, superintendenta de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), alertó que su institución no tiene suficientes inspectores para fiscalizar los 508 terminales habilitados a nivel nacional.



"Contamos con 400 inspectores en todo el país de los cuales 130 están en Lima. Hay departamentos en los que únicamente contamos con 6 inspectores, cuando nuestro número mínimo para un funcionamiento adecuado es de 20 inspectores ", expresó.

La titular de la Sutran participó hoy en la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la República, donde fue citada para responder sobre las acciones tras la tragedia en Fiori donde fallecieron 17 personas.

Cama Meza solicitó a los parlamentarios que respalden la propuesta normativa para que los inspectores sean tratados como autoridad, para que las personas que los agredan puedan ser sentenciadas y purgar una pena de cárcel o una sanción pecuniaria.

Además pidió a los congresistas dotar a su entidad de mayores recursos para implementar programas de promoción y concientización.

“No vamos a poder hacer el trabajo de fiscalizar si no contamos con inspectores y tecnología suficientes y si no se nos asigna un mayor presupuesto no seremos sostenibles en el tiempo”, aseguró.