Metropolitano: Municipalidad de Lima aumenta cinco buses articulados a la flota

El alcalde Jorge Muñoz presentó este viernes los primeros cinco buses troncales que se suman a la flota de buses del Metropolitano. Se trata de las unidades que no habían sido puestas en servicio desde inicio de operación, ya que no formaron parte de la concesión.

Desde el patio de maniobras ubicado en Comas, el burgomaestre explicó que estos buses de 18 metros se incorporan al servicio regular A, que opera desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. No obstante, Muñoz Wells dijo que, de ser necesario, y de acuerdo con la demanda estas unidades podrían ser empleados en otros servicios regulares o expresos del Metropolitano.

Jorge Muñoz agregó que próximamente se incrementará la flota vehicular de los servicios alimentadores con 21 unidades que está en proceso de adaptación.

“Casi durante nueve años estos no buses no habían sido utilizados. Además, lo estaban canibalizando, es decir estaban sacándoles piezas […] No hay ningún motivo para tener los buses parados. Son cinco de estos buses y hay otros que llegan al número de 21 que son tipo alimentadores”, explicó.

Estos cinco buses han pasado un periodo de prueba que consistió en viajes en vacío a lo largo de la vía para comprobar su funcionamiento. Las unidades se suman a los más de 300 buses articulados que recorren actualmente la vía troncal.

-Techado de estaciones-

La autoridad edil agregó que ya 70 buses cuentan con mejoras de la ventilación. En tanto, a la fecha suman cuatro estaciones intervenidas para el techado con lona tensada para la protección de los usuarios.

Se trata de las estaciones: Jirón de la Unión (lado norte y sur), Ramón Castilla, Colmena y España, en el Cercado de Lima.