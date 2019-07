San Isidro: conductor intenta embestir a policía de tránsito para evitar intervención

Un conductor que invadió el carril segregado del Corredor Rojo intentó embestir a un policía de tránsito en el cruce de las avenidas Petti Thouars y Javier Prado, en el distrito de San Isidro.



Pese a que había cometido una infracción, fue el mismo sujeto, identificado como Walter Armando Céspedes Rodríguez (28), quien compartió un video de su accionar para denunciar que el agente le apuntó con un arma. En las imágenes compartidas por RPP Noticias se escucha al sujeto insultando al policía y negándose a bajar del vehículo.

►San Isidro: auto se incendia en la Vía Expresa y genera caos vehicular | VIDEO

►Metropolitano: desde hoy los buses desvían su recorrido en San Isidro

“¿Me estás apuntando, chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Estás loco [...] Yo voy a hacer mi denuncia porque yo no he hecho nada. Dispárame pues, hue... Tienes que aprender. Te van a botar, te vas a arrepentir”, se le escucha decir.

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú (PNP) explicó que el policía intervino al chofer porque fue detectado circulando en la vía del corredor Javier Prado - La Marina - Faucett (corredor rojo) pese a que exclusiva para las unidades de servicio público. Además presentaba lunas oscurecidas, lo que constituye una falta al reglamento de tránsito y seguridad vial.



“Al momento de la intervención el conductor hizo caso omiso a las indicaciones del policía quien le solicitó los documentos respectivos y por el contrario procedió a avanzar con su vehículo, amenazando de palabra y vociferando improperios contra el policía, para luego impactarle con el parachoques delantero en dos oportunidades a la altura del abdomen”, detalla el comunicado.

La PNP aclaró que, ante la actitud del conductor, el policía sacó su arma de fuego reglamentario como medida de seguridad y apuntó al vehículo para que detenga la marcha. Solo cuando llegó otro agente de tránsito para apoyar, el chofer entregó sus documentos.



“La policía constató que la licencia del conductor estaba vencida, además no posee autorización para lunas polarizadas”, agregó.



Céspedes Rodríguez fue puesto a disposición de la comisaría de San Isidro para las acciones correspondientes.