La Municipalidad de San Isidro ha creado un equipo de seguridad ciudadana cuya función será “vigilar que los ingresos y salidas del distrito no sirvan como rutas de escape para quienes actúan en contra de la ley”, informó la comuna a El Comercio en un comunicado.

El Comando Especial de San Isidro (COES), adscrito a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, estará conformado por unos 30 licenciados de las Fuerzas Armadas.

Y aunque la gestión del alcalde Augusto Cáceres (Acción Popular) afirma que el plan “está en fase de proyecto, no se ha puesto en marcha en nuestras calles”, también confirmó a este Diario que los agentes ya fueron contratados.

Regidores Massa y Petterson señalan que esta disposición no fue informada al concejo distrital. (Foto: Difusión)

Del mismo modo –añadió la comuna– dos vehículos todoterreno (tipo Jeep) fueron arrendados para el comando especial. El municipio de San Isidro no precisó el valor del alquiler.

Los vecinos han mostrado su malestar debido a que los efectivos del COES visten uniformes similares a los de las Fuerzas Armadas; incluso uno de ellos fue visto con un casco táctico exclusivo para planes de operaciones militares.

Por otro lado, las camionetas del COES muestran diseño de camuflaje y tienen el logotipo de la Municipalidad de San Isidro. Además, ya cuentan con distintivos en sus puertas.

Los vehículos tienen una inscripción de la Municipalidad de San Isidro en el capó, así como distintivos en sus puertas. (Foto: Difusión)

–Uso regulado–

Desde el 2004, el Ministerio de Defensa sanciona el uso sin autorización del uniforme de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La resolución fue emitida en la gestión de Roberto Chiabra, general en retiro del Ejército Peruano.

“Cualquier ciudadano va a creer que las Fuerzas Armadas salieron a las calles, esa es la primera impresión de un vecino. ¿Estamos militarizando el serenazgo? Este es un gasto que habría que justificar, porque es un mal empleo del presupuesto. El serenazgo debe complementar el trabajo de la policía como soporte para el distrito. Esto no tiene nada que ver con seguridad ciudadana”, aseveró Chiabra.

La mañana del viernes 25, El Comercio consultó al Ministerio de Defensa si la Municipalidad de San Isidro había solicitado autorización para el uso de uniformes de tipo militar. La respuesta fue un oficio firmado por el general de brigada Ángel Pajuelo Jibaja, secretario de la Comandancia General del Ejército Perua (EP).

Este es el oficio que el Ministerio de Defensa envió el viernes 25 a El Comercio.

“El Comando Institucional dispuso la remisión del documento de referencia al señor alcalde Augusto Cáceres Viñas, solicitándole que, en el plazo de 10 días hábiles, proceda al retiro de las prendas entregadas que reproducen el patrón del uniforme de campaña único (UNIPAT) utilizado por el Ejército del Perú, y que proceda a su destrucción o desnaturalización junto con las demás que se encuentren en sus almacenes”, indica el documento.

El oficio del EP también advierte que la utilización de uniformes militares o prendas similares afecta el Reglamento del Servicio en Guarnición para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el Decreto Legislativo 823 (Ley de Propiedad Industrial).

Sobre este punto, la gestión del alcalde Augusto Cáceres señaló que “a la fecha estamos trabajando en todos los procesos que correspondan y de acuerdo a los plazos previstos”.

–Cuestionamientos–

Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, consideró que esta iniciativa tiene un enfoque equivocado. “Es una contramarcha respecto de las políticas actuales, que van más bien en el sentido de uniformizar [la vestimenta de] los serenazgos distritales. Si existe una norma respecto de los uniformes para agentes de seguridad privada, con mayor razón debe haber cuidado en la seguridad pública”, opinó.

Wilson Hernández, experto en seguridad ciudadana de Grade, dijo: “Esto da una impresión militarizada de la seguridad ciudadana, ámbito que no le corresponde [al municipio], y hasta genera una impresión de desconcierto, desconfianza y temor en los ciudadanos. Un distrito vecino, Miraflores, creó un mejor serenazgo con políticas de acercamiento, no militarizadas”.

–Respuesta política–

Los regidores de San Isidro Jorge Petterson y Gustavo Massa (ambos de Somos Perú) expresaron que el concejo no ha sido informado sobre la conformación del nuevo comando especial ni sobre la labor que desempeñará en el distrito.

“Honestamente, me parece un desatino total. Ojalá que no nos vayan a salir con que esto es un plan piloto, porque me parece increíble que inviertan en algo así. Hay que llamar la atención, porque se está incumpliendo la ley. Y estos efectivos han sido vistos en lugares públicos”, refirió Petterson.

A su turno, Massa relató que ha recibido llamadas y mensajes de vecinos preocupados. “Si están contratando exmilitares, los visten como militares y les asignan vehículos camuflados. ¿El alcalde está formando su propia milicia? Me parece una total falta de respeto al Ejército. Y por otro lado, ¿cuál es la necesidad de sacar estos jeeps a las calles? No estamos en un terreno abrupto”, afirmó.