En las últimas semanas, en las redes sociales ha aparecido una serie de denuncias –todas muy graves– contra Víctor Bazán, candidato a la alcaldía de San Isidro por el partido Somos Perú. En Twitter incluso se difundió una lista de presuntos expedientes que lo involucrarían en casos como violación de la libertad sexual a un menor de 14 años, conducir en estado de ebriedad y tráfico ilícito de drogas, entre otros.

En diálogo con El Comercio, Bazán afirmó esta mañana que algunas de las denuncias son falsas “con la intención de perjudicar la campaña”, aunque reconoció que otras sí son ciertas.

El candidato de Somos Perú tiene su licencia de conducir suspendida desde el año pasado por manejar con presencia de alcohol en la sangre, lo cual se considera una falta muy grave en el Reglamento Nacional de Tránsito.

“No fue en estado de ebriedad, me pasé un poco de lo permitido: Dos copas de vino y media, después de una cena con mi esposa. [...] Fue un error. Desde ese momento sé que no debo tomar una sola gota de alcohol cuando manejo”, señaló.

Sin embargo, años antes, en el 2012, Bazán fue sancionado por el mismo motivo: conducir su vehículo con alcohol en la sangre. “Sí, fue la segunda vez. [...] Hemos estado en reuniones y los montos que salieron en los exámenes de alcoholemia fueron mínimos. A veces ocurren imprevistos, pero no es que acostumbre manejar así”, respondió.

Por otro lado, Bazán negó que haya un expediente fiscal abierto en su contra por presunta violación, corrupción u otros presuntos ilícitos. Aseveró que las fichas difundidas en redes sociales son falsas. “He ido a la fiscalía a buscar y no hay nada en proceso”, detalló.

Bazán nos recibió en su despacho, donde reconoció haber manejado con alcohole en la sangre y tener el brevete suspendido. / EDUARDO CAVERO

Otras acusaciones

En Twitter también aparecieron videos grabados por Gabriela Preciado –expareja de Bazán y excandidata al Congreso por el mismo partido–, que muestran al postulante a San Isidro con un arma de fuego y consumiendo marihuana.

Víctor Bazán reconoció que tiene un arma, pero no amenazó ni intentó amedrentar a Preciado. “[En el video] no tengo el arma en el cuerpo ni nada. Jamás he apuntado a una persona ni he utilizado en mi arma. Yo llevo cursos, entreno y sé cómo utilizar el arma, pero en ese momento la puse a buen recaudo, porque la situación se volvía incontrolable”, expresó.

Sin embargo, reconoció que no tiene licencia para portar armas de fuego, ahora ni cuando los videos fueron grabados. “No, la licencia no la tengo vigente, por eso no la cargo. Siempre está en mi casa por protección. Está en trámite, eso sí. Mi licencia no está vigente hace varios años, se está solucionando eso”, enfatizó.

El abogado penalista Rafael Chanjan explicó a este Diario que poseer un arma de fuego sin licencia es un delito en sí, al margen de las circunstancia que Bazán describe. “El delito de posesión o tenencia ilegal de armas no exige que se la use o [la persona] la tenga en su poder. El solo hecho de tenerla ya representa para la sociedad un peligro si no se cuenta con la licencia. El argumento [de Bazán] no tiene asidero jurídico”, comentó.

En su artículo 279-G, el Código Penal precisa que “el que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder, armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años”.

Sobre el consumo de marihuana, Víctor Bazán sostuvo que no “sí debo admitir que hace un tiempo probé cannabis de uso recreativo, pero no soy consumidor habitual, no es lo mío, de ninguna sustancia”. También negó que después de haber consumido marihuana haya conducido su auto o efectuado alguna actividad que pueda poner en riesgo a otras personas.

Finalmente, el candidato a San Isidro rechazó haber agredido física o psicológicamente a su expareja.

