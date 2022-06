Un joven de 21 años quedó desfigurado del rostro y con serias lesiones en el cuerpo tras ser atacado por dos perros pitbull, que andaban sueltos por la calle y sin bozal, en el distrito de Villa El Salvador.

Se trata de Juan Alexander Torres Lamas (21), quien sufrió las violentas mordeduras de estos animales que merodeaban por el pasaje Las Casuarinas, en el asentamiento humano Nuevo Milenio.

Juan Torres intentó cubrirse el rostro y alejar a los perros, sin embargo, la fuerza combinada de estos animales lo venció y cayó al suelo. El joven quedó con serias heridas en el rostro y ambos brazos.

Tras el ataque, Juan Torres fue trasladado de emergencia a un hospital. “Tuve que correr hacia mi domicilio porque sentía que me desmayaba. Estaba perdiendo mucha sangre”, contó a América Noticias.

El agraviado, actualmente, no puede acudir a su centro de trabajo (una tapicería) y estaría perdiendo 600 soles semanales. Además, al no tener seguro, tiene que gastar S/150 por cada sesión médica particular.

Dueño de los perros

No obstante y siendo consiente del daño provocado por sus perros, el dueño de los canes se dirigió a la víctima cuando esta se encontraba dando una entrevista al citado medio.

“Yo trabajo en el pesquero y si tu ganas 600 soles por semana, que bien. Yo no, solo gano 30 a 50 soles y con eso mantengo a mi familia. (Si va hacerse cargo de su tratamiento) Dónde voy a sacar 150 soles (...) me haré cargo, pero de acuerdo a como yo pueda cubrir eso, poco a poco”, indicó el dueño de los pitbulls, Marco Juárez.