El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que “probablemente” no se concrete el paro de transportistas programado para este lunes 27 de junio. También descartó que se produzca un desabastecimiento en los mercados.

“Hay la amenaza de una huelga de transportistas para el lunes, pero la negociación con ellos continúa. Probablemente no haya huelga (el 27 de junio) o si existe solo será de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad de desabastecimiento de los mercados, eso no se ajusta a la realidad”, declaró Torres en conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros.

Aníbal Torres también se refirió a un proyecto de ley para regularizar el transporte terrestre internacional. “También se acordó un proyecto de ley sobre el transporte terrestre internacional (de Bolivia y Ecuador) a fin de que no ingresen al país combustibles que son mucho más contaminantes de lo que poseemos nosotros”, dijo.

Paro este 27 de junio

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, señaló que el programado paro de transportistas del 27 de junio se prolongará de manera indefinida y el “lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, señaló.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.