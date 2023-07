El actor Ernesto Pimentel, que interpreta a la Chola Chabuca, invitó a todos los peruanos a que apoyen el arte y vayan a las distintas funciones de circo que se producen en Perú. Además, precisó que no compite por espectadores con otras compañías circenses.

“Hay una serie de espectáculos y yo quiero que el público vaya a todos, porque no se trata de promocionar el circo de la Chola Chabuca, sino que el circo es la actividad cultural más importante que tiene el Perú”, dijo.

El sueño de Ernesto Pimentel

Por otro lado, Pimentel indicó que la propuesta que tiene su circo está conformada por espectáculos internacionales, además de músicos en vivo, bailarines y un equipo de producción conformado por más de 150 personas.

“Este no es un lugar que sea ajeno a mi sueño. Me dedico al teatro de niño, a estudiar educación y a enseñar actuación. Acá no solo está una persona que impulsa la cultura o está en la televisión, sino también alguien que tiene el sueño que las familias se junten”, agregó.

¿Cuándo serán las funciones del Circo Internacional de la Chola Chabuca?

El intérprete mencionó que, para este año, el Circo Internacional de la Chola Chabuca, que se presentará a partir del 21 de julio en el C.C. Plaza Norte, tendrá la participación de artistas nacionales como Haydeé Cáceres, Cielo Torres, los chikiplunes y otros.

Mientras que por el lado extranjero llega la actriz mexicana Karol Sevilla, recordada por su protagonismo en “Soy Luna” de Disney, además de artistas circenses de otros países. Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket.