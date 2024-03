La empresaria y diseñadora de interiores Iris Apfel, reconocida también como un ícono de la moda internacional, ha fallecido a los 102 años en su casa de Palm Beach, en Florida.

Aunque no se conocen las causas de su muerte, en la cuenta de Instagram oficial de la artista se confirmó la fecha del fallecimiento, lo que generó conmoción mundial por quien en vida fue una de las figuras más longevas de la moda.

Su popularidad mundial creció en el 2005, cuando tenía 84 años luego de presentar una colección en el Museo Metropolitano de Nueva York.

“De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. Mi marido y yo nos reímos mucho con la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas”, relató Apfel.

Aquella colección, exhibida en el MET de Nueva York, fue realizada con saldos de marcas lujosos y poco presupuesto. “Me hice con cosas maravillosas porque estaban deseando deshacerse de ellas. También en aquella época algunas marcas tenían tiendas donde vendían las muestras”, dijo a El País en 2013.

Sobre la trayectoria de Iris Apfel





La carrera de Apfel se concentró en el diseño de interiores, por lo que fue conocida por haber decorado la Casa Blanca de Estados Unidos para nueve administraciones, desde Harry S. Truman hasta Bill Clinton, siendo Pat Nixon, la primera dama con quien más trabajó.

“Fue un trabajo hermoso y muy emocionante porque pude conocerlos a todos, pero con la única mujer con la que realmente trabajé mucho fue con la señora Nixon ya que le apasionaba la casa”, relató.

En el 2022, el estilo de Apfel llegó al Perú bajo una colección de moda realizado por una tienda de ropa trasnacional, con la que celebraron su centenario de vida.

Nacida en 1921 en Queen, Nueva York. Apfel se casó en 1945 con un empresario textil, junto a quien construyó su empresa de decoración llamada Old World Weavers.