Becky G, como el resto de personas en el planeta, ya tuvo suficiente de este año tan impredecible, violento y letal. En conversación con El Comercio, la artista de 23 años señaló que “No drama”, su nuevo tema junto al puertorriqueño Ozuna, ha servido para canalizar la frustración que le generó vivir un 2020 totalmente diferente a lo esperado. “'No drama' es precisamente un llamado a detener todo este drama social y político que se ha visto potenciado con la aparición del coronavirus. Necesitamos un respiro”, señaló. No obstante, faltando dos meses para recibir el nuevo año, la cantante es consciente de que en ese tiempo pueden seguir apareciendo noticias poco agradables.

En paralelo a su trabajo musical, Becky G se ha involucrado en diversos proyectos en beneficio de la comunidad latina en los Estados Unidos, pero también en una causa de alcance nacional: las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. “Durante muchos años han dicho que las comunidades de color somos gente incapaz, que somos maleducados y que no tenemos derecho a hablar de estos temas. Pues no es así. Creo que esta elección será diferente porque habrá muchos que votarán por primera vez y buena parte de ellos son latinos, hijos de inmigrantes que conocen el valor de nuestra comunidad en este país”, dijo a este Diario.

Decisión tomada

Sus publicaciones en redes sociales y recientes declaraciones a los medios dan a entender que la cantante daría su voto al candidato demócrata Joe Biden. “Así es y ya envié mi voto. Soy una orgullosa ‘early voter’”, dijo. Pero con quien ha mostrado mayor afinidad ha sido con Kamala Harris, la senadora y candidata a la vicepresidencia, a quien tuvo la oportunidad de entrevistar en su podcast “En la sala”, disponible en Amazon Music. “Ese encuentro me demostró que el trabajo de ustedes, los periodistas, no es nada fácil. Sabía que ella también viene de una familia de inmigrantes y quería preguntarle cómo pensaba manejar el tema de la migración, y para ello necesité investigar para saber en qué me metía”, agregó.

A pesar de que en repetidas ocasiones le han aconsejado no involucrarse en estos temas tan polémicos, ella dice que es momento de cambiar esa idea. “A los artistas nos dicen que usemos nuestra voz solo para cantar, que no nos compete hablar de otros asuntos. Sí, son discusiones complicadas, pero es importante que hablemos de ello”, declaró. Para ella esta elección va más allá de los partidos que compiten para llegar a la Casa Blanca u ocupar un lugar en la Cámara de Representantes o el Senado, Becky G considera que esta es la oportunidad para demostrarle a la clase política de su país que son los ciudadanos quienes tienen la última palabra.

En un esfuerzo por instar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, la cantante Becky G ha compartido en Instagram imágenes sobre su experiencia en las urnas. (Foto: iambeckyg - Instagram)

Momento de cambio

Temas como la discriminación, el racismo y, sobre todo, el machismo, la enervan, pero lo cierto es que su carrera se mueve en un espacio que ha estado marcado por el trabajo de varones que, a través de su música, han reforzado estereotipos sobre las mujeres. “Eso es algo que ya deberíamos erradicar; las mujeres somos capaces, independientes y tenemos mucho que decir. Merecemos respeto y, obviamente, las mismas oportunidades”, señaló.

Pero ¿cómo se siente Becky G al pertenecer a un género que todavía cuenta con artistas que presentan a las mujeres como un mero objeto de placer de en sus canciones? ¿Qué les comenta sobre esta práctica? “Pues no es mi lugar decirle a otros cómo deberían expresarse. Tengo un respeto hacia mis colegas y ellos, al igual que yo, al final harán lo que quieran. Mi responsabilidad no es hacer felices a otros, sino estar contenta conmigo misma. Mi talento y mi música, junto con el de otras mujeres, serán las encargadas de hacer el cambio”.

“No drama” es una síntesis de todo lo que cree la cantante: allí está su cariño por la diversidad, en este caso musical, pues reúne al reguetón, el pop, la cumbia y otros géneros en un solo tema. “Me fascina poder mostrar que artistas con diferentes historias y sonidos pueden encontrarse tranquilamente en la música, sobre todo en una época en que lo que más necesitamos es unidad”, señaló.

