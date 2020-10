Conforme a los criterios de Saber más

Los momentos más decisivos de la vida artística de Cecilia Barraza están marcados por hombres y mujeres importantes. Sus inicios, por Chabuca Granda. Su etapa de mayor apogeo, por Celia Cruz. Y cuando sumida en una gran depresión pensó en alejarse de la música, recibió del Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, el empuje que necesitaba para seguir adelante.

Cecilia tenía 18 años cuando en abril de 1971 ganó el concurso de canto de “Trampolín a la fama”. Aquella tarde, Chabuca Granda, que estaba mirando el programa, llamó a Panamericana Televisión para expresar su preferencia. “Fíjese usted, yo no soy miembro del jurado pero estoy viendo el programa y quiero dar mi voto. Esa chiquilla menuda de pelo negro, la que ha cantado el vals ‘Todo me habla de ti’, de Alicia Maguiña, merece ser la ganadora”, dijo.

“Me dio el espaldarazo, confió en mí y de alguna manera cambió mi destino. Me gustaba cantar, pero no quería ser cantante, quería ingresar a la universidad para ser asistente social. Sin embargo, tres meses después del concurso, me encontré con Chabuca en el canal y me propuso ir a México, me llevó al Palacio de Bellas Artes. Aquello fue el inicio de todo, una experiencia maravillosa, inolvidable, me aplaudieron muchísimo”, recuerda con emoción la discípula preferida de la autora de “La flor de la canela”.

Voz inspiradora

Luego de aquella presentación en México, Cecilia grabó “Toro Mata”, cuya versión inspiró a la recordada cantante cubana Celia cruz a grabar el tema en salsa.

“Es evidente que ella y yo (modestia aparte) tuvimos el buen oído y prestamos atención a esa canción. Cuando Celia Cruz vino a Lima, se hospedó en el Hotel Sheraton y su representante en Perú, en aquella época, era el argentino Jorge Fernández, la llevó al Kero Bar del mismo hotel, donde yo estaba cantando. Allí me escuchó interpretar ‘Toro Mata’ y decidió versionarlo. Por cierto, yo estaba recontra emocionada de conocerla en persona”, destaca Cecilia.

Luego de aquel encuentro, la artista peruana compartió una tarde con la recordada ‘Reina de la salsa’ y su esposo, Pedro Knight. “Fue un almuerzo íntimo que organizó nuestro querido compositor Augusto Polo Campos. Recuerdo que ella cantó ‘Cada domingo a las 12...’. Fue una inolvidable reunión de charla, música, risas y buena comida”, añade.

Musa de las historias del Nobel

En la vida de Cecilia Barraza, el Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, también ocupa un lugar especial. A través de personajes de sus novelas, el escritor ha llenado de halagos y elogios a la criolla. En “Travesuras de la niña mala”, Cecilia era la artista preferida del protagonista, y en “El héroe discreto”, el amor platónico del empresario Felícito Yanaqué.

“En ‘El héroe discreto’ dice varias cosas, que le gustan mis ojos y mi mirada, obviamente quien dice eso es Felícito, que es el alter ego de él, porque Mario Vargas Llosa siempre ha sido mi admirador, cosa que le agradezco mucho. Cuando estuve deprimida porque sentía que no estaba haciendo bien las cosas, me escribió cosas bonitas que me subieron el ánimo. Y cuando me dio el infarto cerebral leve y estaba en rehabilitación, me envió tulipanes. Me encantó ese detalle”, recuerda la artista.

Estreno online

Alejada de los escenarios musicales y en medio de la pandemia, la cantante criolla se prepara para debutar en el streaming, vía Joinnus Live, este 31 de octubre, con el video de “Quisiera Ser Como el Tiempo”, el espectáculo de despedida que ofreció hace un año en el Gran Teatro Nacional.

“En este video inédito podrán apreciar, a través de mi repertorio, los 48 años de mi carrera artística; y, a los invitados especiales que tuve, como la gran Regina Alcóver, los compositores José Escajadillo y don Pepe Villalobos. Y, Pamela Abanto, una joven con muy buena voz e interpretación”, subraya.

