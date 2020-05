Cuando el 31 de mayo del 2019 se anunció que Robert Pattinson reemplazaría a Ben Affleck como el próximo Batman en la película dirigida por Matt Reeves (“War of the Planet of the Apes”) y planeada para el 1 de octubre de 2021, el mundo reaccionó con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Si bien el actor británico ha ganado respeto y renombre participando en varios proyectos cinematográficos los últimos años -como la aclamada “The Lighthouse” (2019) de Robert Eggers-, para las audiencias Pattinson aún es el vampiro Edward Cullen de la saga “Twilight”.

Es comprensible que los fanáticos del personaje se pregunten cómo esta nueva versión del ‘Caballero de la noche’ sería diferente de la interpretada a la de su antecesor, pero nadie esperaba que en el 2021 tuviéramos una comparación directa con Affleck regresando a nuestras pantallas como el ‘hombre murciélago’ en el ‘Snyder Cut’ de “Justice League”, a estrenarse en el servicio de streaming HBO Max.

Si bien solo una de las producciones tienen una fecha de salida fija - “The Batman” está programada para el 1 de octubre del 2021, salvo mayores demoras por la pandemia del COVID-19 -, los realizadores de ambas producciones, Reeves y Snyder, han revelado lo suficiente para tener una idea de cómo será cada versión del superhéroe. Aquí resumimos lo que pudimos encontrar.

‘Battinson’: un Batman más humano y joven

Todavía no podemos juzgar la interpretación de Robert Pattinson como Batman, pues la película sigue en desarrollo. No obstante, personas involucradas en el rodaje han adelantado algunos detalles sobre cómo será esta versión. Lo más obvio es que tendremos un superhéroe más joven, la cual es una de las razones que motivaron la contratación de Pattinson (34). A pesar de esto, el director Matt Reeves ha aclarado en entrevistas que esta cinta, la primera en una nueva trilogía, no sería una nueva versión del origen del personaje como lo fue “Batman” (1989) y “Batman Begins” (2005).

A los 34 años, Robert Pattinson es el actor más joven en interpretar a Batman. (Foto: AFP)

Él adelantó que la película será una versión “noir” de Batman, en referencia al género que fue popular entre 1920 y 1950, en el que se explorará más a fondo la faceta del héroe como el mejor detective del mundo. Así, será una versión diferente a las anteriores películas.

“Lo que quería hacer no era un relato de sus orígenes, pero uno que reconozca de dónde vino, de lo que lo formó en lo que es”, dijo Reeves en una entrevista con Nerdist en abril de este año. “Es cómo este tipo, está teniendo dificultades, y esta es la manera para intentar superarlas. Pero eso no significa que él lo comprenda todo. Es esa idea de la sombra y lo que te impulsa, y cuánto de eso puedes incorporar, y cuánto de lo que haces lo haces porque no te das cuenta”.

Un doble de acción muestra uno de los trajes de Batman en la nueva película. (Foto: Warner Bros.)

“Hay algo en (este filme) que se siente muy psicológico, muy emocional, y sentía que había una manera de explorar esto junto a la corrupción de este lugar, Gotham”, añadió. “Eso se siente muy actual. Creo que siempre es así. No hay una época en el que no puedas hacer una historia sobre la corrupción. Pero ahora, se siente increíblemente relevante, quizás desde mi perspectiva, que en cualquier otro tiempo”.

Rumores en torno a la película afirman que estaría ambientada en los años 90, con el asesinato de los padres de Bruce Wayne ocurriendo en 1981. Esto posicionaría a Batman en los primeros años de su carrera, lo que concuerda con la ya mencionada menor edad de su intérprete, así como sus menos sofisticados ‘batimobil’, motocicleta y traje si los comparamos con los de “Batman v Superman” y “Justice League”.

Imagen del 'batimobil' de "The Batman" (2021). (Foto: Warner Bros.)

La película también contará de una buena dosis de acción y se sabe que Pattinson está entrenando en jiu-jitsu brasileño con Rigan Machado, un conocido experto en artes marciales que también ha trabajado con Keanu Reeves y Vin Diesel.

‘Batfleck’: un héroe distinto al del “Justice League” original

En este caso tampoco sabemos completamente cómo se diferenciará el ‘Snyder Cut’ de la versión de Joss Whedon de “Justice League”, si será o no una continuación del “viaje” que comenzó en “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Como se recordará, Whedon tomó la posta de “Justice League” cuando Snyder sufrió una tragedia familiar en marzo del 2017. Entre los pedidos que Warner Bros. le hizo al nuevo ocupante de la silla del director fue acortar la película de las cuatro horas a solo dos y hacerla más liviana, con bromas, al estilo que tan buenos resultados había dado en “The Avengers” del Universo Cinematográfico de Marvel. Es así que en la versión ya conocida el héroe dista mucho del que aparece en “Batman v Superman”; incluso hace bromas.

“Justice League” también retira cualquier referencia a la visión de un futuro postapocalíptico que tuvo Batman en la anterior película (llamada ‘Knightmare’) en la que Superman se une a las fuerzas invasoras, siendo esta su principal motivación para formar la Liga de la Justicia en la versión de Snyder de la historia.

En la visión original de Snyder, “Justice League” marcaba el punto medio del arco de Batman, con el final del personaje planeado para la siguiente película de la Liga de la Justicia, donde el héroe se sacrificaría para vencer al máximo villano Darkseid de manera similar a la historia de los cómics “Final Crisis”. A pesar de que el ‘Snyder Cut’ verá la luz del día, está en duda cuál será el arco narrativo de las siguientes películas del Universo Extendido de DC, con la compañía aparentemente enfocándose en películas individuales y con las cintas de Matt Reeves situadas en el pasado de Batman.

Ben Affleck como Batman aparecerá nuevament en el 'Snyder Cut' de "Justice League". (Foto: Warner Bros.)

