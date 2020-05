“En el gran Salón de la Justicia tienen su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta conocidos en todo el universo”. Así empezaba “Los súper amigos”, el programa con el creció toda una generación décadas antes de que los fans pidieran a gritos por el “Snyder cut” de la “Justice League”. Los primeros fanáticos de los superhéroes que conocieron a sus ídolos por la pantalla chica recordarán el avión invisible de la Mujer Maravilla, al rubio Aquaman montando un caballito de mar y a tal vez al Batman más moral desde Adam West.

La vida en el Salón de la Justicia

El estreno fue en 1973, exactamente un 8 de setiembre. Hanna Barbera, la compañía de animación responsable de “Los Picapiedras” y Los “Súper sónicos”, se encargó de elaborar 16 episodios donde los héroes de DC Cómics enfrentaban villanos que no eran de naturaleza criminal, sino más bien personajes confundidos que transitaban un mal camino muchas veces mal influenciados.

Los primeros Súper Amigos fueron Batman, Mujer Maravilla, Aquaman y Superman. Y junto a ellos estaban dos adolescentes llamados Wendy Harris y Marvin White, quien junto a Súper mascota, su perro, interactuaban con los poderosos héroes.

La primera temporada no convenció a la cadena ABC, que transmitía los episodios cada sábado, así que la serie no fue renovada. No obstante, los capítulos se repitieron una y otra vez durante cuatro años y el éxito fue aumentado a nivel de sintonía. Eventualmente, los directivos de ABC le dieron nuevamente la oportunidad a Hanna Barbera para que hiciera nuevas temporadas y “Los súper amigos” volvieron en 1977. Esta vez incluían a dos nuevos miembros, los hermanos Zan y Jayna, conocidos como los Gemelos fantásticos.

La serie animada estuve en el aire hasta 1986 y adoptó diferentes nombres como “El Reto de los súper amigos”, “La hora de los súper amigos”, “Los más grandes súper amigos del mundo”, “Lo mejor de los súper amigos”, entre otros títulos que se usaban para renovar la propuesta e introducir a nuevos personajes como “Hombre Halcón”, “Detective Marciano”, y más héroes del universo DC.

Cuando la presión de los fans tiene efecto

El anuncio de que Warner haya aceptado que a través de la plataforma de televisión HBO MAX se difunda la versión del director Zack Snyder de la “Justice League”; marca un hito en la industria del cine de entretenimiento. Ya la enquistada idea de que los ejecutivos de las productoras saben más qué espera el público que los propios creadores de contenido parece retroceder y empequeñecerse. Si el llamado “Snyder cut” tiene éxito comercial y de la crítica, podríamos hablar de un antes y un después en las prerrogativas que tienen los directores sobre el producto que llega a las salas de cine.

Pero, ¿qué es lo que incluirá la nueva versión de Zack Snyder? Lo primero, con casi total seguridad será mayor profundidad en la presentación de los personajes de Flash y Cyborg. Al primero lo veremos rescatando a Iris West, su interés amoroso en los cómics, y al segundo lo veremos antes del accidente que le costaría la vida a su madre y casi la totalidad de sus extremidades.

Podremos ver, según el actor Joe Manganiello, una pelea entre el villano Deathstroke y Batman. Y una versión extendida de la pelea que enfrentó a la humanidad, los atlantes y las amazonas contra la legión de Steppenwolf, el villano de “Justice League”, en la versión de Joss Whedon.

Asimismo, se podrían incluir la batalla de Steppenwolf en la Atlántida de Aquaman en su búsqueda por una de las cajas madres, además del traje negro de Superman, luego de que regresara a la vida.

Del mismo modo Snyder mostraría el viaje en el tiempo de Flash. Luego de que los héroes son derrotados, el velocista corre tan rápido que regresa en el tiempo para advertir a sus compañeros y replantear la estrategia para vencer.

Entre los nuevos personajes que veríamos estarían Atom, el súper héroe que tiene la habilidad de encogerse (sí igual que Ant-Man) y el Detective Marciano, un alienígena que puede cambiar de forma y que tiene una fuerza que rivaliza con la de Superman.

También serían incluidas escenas en las que dos linternas verdes llegarían a la Tierra para advertirle a Batman de la llegada de un rival mucho más poderoso como Darkseid y una escena más larga de la búsqueda de Bruce Wayne por hallar a Aquaman.

Si la versión de Snyder será mejor recibida que la de Whedon es un misterio. Por ahora los fans celebran de manera anticipada... mientras la verdad se revelará recién en 2021.

