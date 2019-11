A dos años del estreno de “Justice League” (2017), sus protagonistas Gal Gadot (Wonder Woman/Mujer Maravilla), Ben Affleck (Batman) y Ray Fisher (Cyborg) tuitearon mensajes de apoyo a #ReleasetheSnyderCut, un movimiento que exige a Warner Bros. el lanzamiento de la ahora mítica versión de la película de superhéroes por su director original, Zack Snyder.

El mismo realizador dio fuerza al pedido, al retuitear los mensajes de Gadot y Affleck. Con el movimiento recobrando fuerza, es interesante explorar a qué se refiere con 'Snyder Cut', por qué es tan importante y qué posibilidades hay que versión esta sea lanzada al público.

ARMANDO LA LIGA

A comienzos de los 2010, Warner Bros. observó con atención el trabajo de Marvel Studios para crear su universo cinematográfico y estaban interesados en repetir lo mismo con los personajes de DC Comics. Es por ello que contrataron al director Zack Snyder, quien había sido aclamado por su película "300" (2006), basada en un cómic de Frank Miller, y "Watchmen" (2009), para poner los cimientos del universo extendido de DC (DCEU).

Este trabajo comenzó con “Man of Steel” (2013), película protagonizada por Henry Cavill en el papel de Superman, y continuó con “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), cinta que incluyó a Ben Affleck en el papel del ‘hombre murciélago’. Pero la pésima recepción de la cinta (28% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes) y de “Suicide Squad” (2016) tuvo repercusiones en “Justice League” antes de que comenzara a filmarse, obligando a Snyder y el guionista Chris Terrio a cambiar el guion para que sea menos sombrío (una de las quejas sobre las dos últimas películas de DC).

Es así que llegamos a la ‘Snyder Cut’ o versión de Snyder, un corte de la película hecho por el director para mostrar a los ejecutivos de Warner Bros. para mostrarles una versión casi terminada de la cinta. Según algunas fuentes, la película estaba terminada en un 90%, tenía una duración de 214 minutos y carecía de efectos especiales en algunas escenas.

“Era una película que la gente en producción podía ver y llenar espacios en blanco. Ciertamente no estaba destinado al consumo masivo”, reveló el director Kevin Smith, quien si bien no estuvo involucrado en la película, ha hablado con gente relacionada a ella.

Desafortunadamente, la trágica muerte de la hija de Zack Snyder en marzo del 2017 llevó a que el director y su esposa, la productora Deborah Snyder, se retiraran de la postproducción de la película en mayo del 2017, a solo medio año del estreno de "Justice League".

Joss Wheadon, director de "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), fue contratado por Warner Bros. para terminar el filme. Bajo el mandato de los ejecutivos del estudio, Wheadon no solo añadió algunas escenas para aligerar aún más el tono de la película, sino que redujo la longitud del mismo a 120 minutos.

Esto causó no solo problemas para el equipo de producción, sino también a los actores, quienes estaban participando en otros proyectos. Entre los casos más distintivos estuvo el del bigote de Henry Cavill, el cual tuvo que ser removido digitalmente debido a que no se lo podía afeitar por su participación en “Mission Impossible 6”, con resultados no muy satifactorios.

El bigote de Henry Cavill tuvo que ser removido digitalmente luego de que se tuvieran que volver a filmar sus escenas. (Fuente: Warner Bros.)

Entre las escenas que se retiraron fueron algunas que mostraban más el origen de Flash, Aquaman y Cyborg, así como la aparición del supervillano Darkseid y su secuaz Desaad. Otros personajes secundarios que aparecían en la 'Snyder Cut' eran Iris West, interés amoroso de Flash, el superhéroes Martian Manhunter, los Linterna Verde Kilowog y Tomar-Re, y el científico Ryan Choi, también conocido como héroe Atom en los cómics. La versión original también tenía escenas adicionales de personajes como Lex Luthor y Lois Lane, así como el villano Ares.

Con una recaudación de ‘solo’ US$657 millones en taquillas alrededor del mundo con un presupuesto de US$300 millones, “Justice League” fue un catastrófico fracaso para Warner Bros. y el estudio perdió alrededor de US$60 millones al final del día. La crítica tampoco fue demasiado amable con “Justice League”, dándole solo 40% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes.

Entre las quejas sobre el filme fue la falta de cohesión de la cinta, causada por las dos visiones diferentes de los directores Snyder y Wheadon.

#RELEASETHESNYDERCUT

El fracaso de la cinta llevó al nacimiento de un movimiento para que Warner Bros. estrenara la versión original de Zack Snyder, incluyendo una petición en la página Change.org que logró alrededor de 180 mil firmas.

“Los que firmamos hacemos un pedido a Warner Bros. Entertainment Inc. para distribuir una versión del director de la reciente película de DC Films ‘Justice League’. (…) Somos simplemente fans de las películas de DC que esperamos ansiosamente y apreciamos todas las películas del universo DC. Simplemente que esta fue, para nuestra consternación, no la cinta que estábamos esperando”, dice la petición.

En la petición, los firmantes también piden que se restaure la banda sonora por Tom Holkenborg (también conocido por Junkie XL), quien también trabajó en “Man of Steel” y “Batman v Superman” con Hans Zimmer. El músico fue reemplazado por Danny Elfman en la versión final de la película.

“Danny Elfman es un experimentado y talentoso compositor, y su trabajo en la película original de ‘Batman’ en 1989 siempre tendrá un lugar en el corazón de los fanáticos de DC y Batman. Es, sin embargo nuestra opinión que la banda sonora de ‘Justice League’ no evoca emociones de la manera en que merecía esta película”, añaden.

¿SUEÑO IMPOSIBLE?

A pesar de los recientes mensajes de apoyo para el lanzamiento de la versión de Snyder de “Justice League”, sigue siendo poco probable que esta sea publicada en el futuro cercano. En primer lugar, la versión de Snyder todavía está incompleta y requeriría que el estudio invierta millones en terminar los efectos especiales de una película que ya les hizo perder dinero hace dos años.

Adicionalmente, cualquier escena adicional para grabar implicaría aumentar los costos y enfrentaría problemas para incluir a los actores originales, incluyendo las que ya no forman parte del DCEU como Ben Affleck, quien fue reemplazado por Robert Pattinson.

También existe el temor que una nueva versión de “Justice League”, con elementos diferentes a la que llegó a los cines, podría causar confusión en las siguientes películas del DCEU.

Sin embargo, algunos especialistas suspicaces como Paul Tassi de Forbes han considerado que el hecho que estrellas como Gadot y Affleck se unan al movimiento podría significar que Warner Bros. podría estar realizando una promoción del ‘Snyder Cut’ a pesar de sus negativas anteriores. Los mismos especialistas consideran que esta versión de la película podría ser utilizada para añadir a más subscriptores a su próximo a salir servicio de streaming HBO Max a su salida en mayo del 2020.