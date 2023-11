La magia del universo cinematográfico y literario de “Harry Potter” invadió el Cusco, Quillabamba específicamente, en donde se rondó un cortometraje que se inspira en la saga de J.K. Rowling.

Se trata de “El misterio del orbe”, un corto dirigido por Alexander Accostupa y producido por Alex Flores, fundador de Quilla Teve, estudio que hizo realidad este proyecto.

La pieza audiovisual se estrenará el 17 de noviembre en el Teatro Municipal de Quillabamba. Luego de eso, el metraje se difundirá en YouTube hasta llegar a Lima, asegura Flores.

Grabado en el distrito de Maranura, en una hacienda que evoca los mágicos escenarios de la franquicia, con una agrupación de actores jóvenes y entusiastas. El misterio del orbe es una antesala a proyectos más ambiciosos, como el de una película inspirada en los incas al estilo similar de las grandes producciones de Hollywood.

Alex Flores, productor y fundador de Quilla Teve, concedió una entrevista a El Comercio en exclusiva, donde nos permitió conocer los detalles de su proyecto audiovisual.





El misterio del orbe





¿Cómo surgió la idea de realizar este corto? ¿Y cuál fue el proceso de desarrollar toda esta producción?

A finales del año 2022, ya después de estreno de nuestra primera película (Condenado). Para nosotros se nos venía ya en camino la producción de nuestro segundo largometraje. […] Entonces dentro de ello, nosotros estábamos evaluando hacer un proyecto para proponer al público el trabajo que teníamos […] Ahí con Alexander Accostupa, quien es el director creativo, creamos una historia del mundo mágico. Ahí se empezó a indagar un poco más, a profundizar el tema y así se construyó el guion para iniciar con los rodajes en enero de este año.

Y en este y en ese tiempo de trabajo, ¿cuáles han sido los retos principales que han enfrentado o qué limitaciones han tenido?

Como hemos empezado a rodar el enero, en este caso el tema de las lluvias. En verdad es factor climático. En otro tema, algo que es limitante aún para nosotros, es el tema de presupuesto. No contamos con un presupuesto razonable como para poder movernos de un lugar a otro lugar.

Claro, claro y justamente a propósito del presupuesto, ¿cómo lograron financiar el cortometraje?

En este caso, el financiamiento lo cubrimos nosotros mismos.

Exclusivamente para este cortometraje, ¿realizaron algún tipo de actividad pro-fondos o también fue el fruto de los ahorros o del trabajo que realizas con tu productora?

En realidad no se realizó ninguna actividad, todo es fruto de los ahorros y de los pequeños ingresos que podemos generar. [...] Y también el apoyo de unos amigos que te pueden ayudar a ti. En las grabaciones nos dijeron: “Tomen dos litros de agua, toma 3 soles de pan, llévate unos plátanos”, esas cositas ayudan. Imagino también que por el tiempo, no estamos meses sino años.





Director de "El Misterio del orbe" orienta a uno de los actores de la producción





¿Este cortometraje inspirado en el universo de “Harry Potter” es el único que piensan sacar o tienen planeados proyectos similares?

[…] Harry Potter o lo que hemos hecho con El misterio del orbe es un fandom. Vamos a llamarlo la antesala de segunda producción que va a ser Dioses incas, que también va a tener efectos visuales. Te comento acá entre nos que vamos a tener a Illapa, que es el dios del trueno, del rayo... Todas esas cositas vamos a tener en Dioses incas.

¿Tienen planeado estrenar su cortometraje en alguna plataforma de “streaming”?

Nuestros cortos están en nuestro canal de YouTube. Lo más probable es que “El misterio del orbe” también vaya a esa plataforma. Estrenaremos en Quillabamba, luego en Cusco… Hay unas buenas propuestas.

Nosotros queremos mostrar a los jóvenes que sí se puede hacer. […] Hay muchos chicos que les gustan los efectos visuales, la animación, pero se sienten frustrados al no tener esas oportunidades. Porque tú sabes, encaminar un proyecto no es para todos, hay que tener un buen estómago. Nosotros queremos crear esa plataforma para que los jóvenes puedan seguir.

A veces los usuarios de Internet suelen ser crueles con iniciativas nuevas, he notado que existen algunos comentarios racistas que se disfrazan de humor hacia tu cortometraje… ¿Cómo han tomado eso?

Frente a los comentarios, pienso que siempre van a existir, van a estar ahí, el tema es no dejarnos llevar. Siempre vamos a tener personas que no van a estar de acuerdo con nuestro trabajo. […] En mi caso de mí, Alexander, el equipo que tengo, estamos preparados para esto. […] Te das cuenta que muchas de esas cuentas son falsas, no son perfiles reales. Lo que nosotros queremos hacer a través del del cine es motivar, inspirar al peruano. […] El cine aporta a la cultura, la educación.





Equipo de producción de Quilla Teve durante el rodaje de "El misterio del orbe"





Alex Flores sobre la industria de cine peruano





Alex, veo que eres un productor que apuesta por el cine masivo y comercial, ¿es por eso que tu productora o al menos tus proyectos recientes están enfocados en producciones con efectos especiales?

El tema de los efectos visuales, sí. Con Alexander (director creativo) compartimos bastante el consumo de los efectos visuales. También es una un tema por gusto. Nos encanta ese mundo.

Entre los objetivos que tiene Quilla Teve, escribías que uno de sus objetivos es crear una industria cinematográfica. ¿Consideras que actualmente Perú no existe una industria de cine?

Sí hay, existe. El tema es cuánto impacto genera. Es verdad que existe Tondero, pero más allá de eso, cuántas productoras tenemos que podamos generar impacto.

El objetivo es medirnos con los grandes, con los que están dominando esa industria cinematográfica. ¿Cuántas películas peruanas podemos comparar con El señor de los anillos? ¿Cuántas series podemos comparar con un Juego de tronos? Al menos yo no lo encontré, es por eso que queremos que se convierta en una industria que genere desarrollo, que aporte a la cultura y a la educación.





Alex Flores, fundador de Quilla Teve, productora quillabambina que estrenará "El misterio del orbe" el próximo 17 de noviembre

Decías algo importante, que es el tema de la de la distribución, de los estímulos y de los recursos del Estado para las productoras, los cineastas. En ese caso, ¿cuál es tu postura frente a la modificatoria de Ley del Cine que propuso la congresista Adriana Tudela?

Frente a lo que ya existe, son dos cosas: si el Estado invierte un dinero (en películas), que es el dinero de todos, es para generar desarrollo. Ellos (el Ministerio de Cultura) [...] ¿cuántas personas han llegado a consumir esas películas y a cuántas personas esas los han inspirado, les han hecho sentir más iguales? ¿A cuántos niños, adolescentes, jóvenes?

Te cuento algo chiquito, cuando se proyectó Transformers, en la partecita donde se habla el idioma quechua, niños de 10 a 5 años se pararon y empezaron a aplaudir. Eso es generar la identidad cultural. Gracias a Transformers, mi hijo quiere aprender quechua.

Yo no quiero hacer películas para que 500 opinólogos analicen mis películas. Lo que nosotros queremos hacer son películas para que la gente lo consuma. Somos treinta y tres millones, que los vean quince… ¡Guau!

Ahora frente a la Ley Tudela […] está más involucrada a poder generar contenido más para para el público, para el consumo, porque está más tirado a PromPerú.

Alex, noto en ti una visión empresarial del cine, de hacer que el producto sea consumido y no almacenado…

Me has hecho recordar algo, tengo amigos que trabajan el Ministerio de Cultura, acá de Cusco: hacen su estudio científico de proyectos con recursos del Estado. Estos proyectos no se muestran a la gente o si se muestran, son aburridas porque la gente no los consume.

Si nosotros queremos identidad cultural, hay que entretener a los jóvenes. A través de eso, vamos a generar curiosidad. […] Te cuento, acá hay niños que se identifican con los vikingos, en sus juegos dicen: “Yo soy Raknar”, un niño de 5 años, ¿por qué? Porque lo vieron en la tele.

El Perú tiene riqueza cultural, tenemos tanta riqueza cultural, riqueza geográfica para poder inspirar, para poder motivar. ¿Te inmortalizar a Cahuide? Que tus nietos te digan: “Cómprame el mazo de Cahuide, ya no el mazo de Thor”.





Alexander Accostupa y Alex Flores, director y productor de "El misterio de orbe"





¿Han recibido apoyo del Estado o piensan solicitar algún tipo de apoyo al Ministerio de Cultura, por ejemplo?

No hemos recibido ningún tipo de apoyo, acá a nivel regional o distrital. [...] Ahora el tema de la DAFO, era una opción en su momento, pero al entrar a la misma Entidad a hacer las indagaciones, el tema burocrático es brutal, hermano. Hay que tener siempre ese roce.

Y bueno, el otro tema que es un concurso: puedes ganar o no. Eso también me desanimó. O sea, voy a presentar, porque llegué a conocer personas que se han presentado durante 3, 4 años y no han ganado, entonces en mi cabeza estaba: “Ese tiempo… ¿Cómo lo recupero?”. Mejor trabajar y luego proponerlo.