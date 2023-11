Ciento dieciocho días tomó encontrar territorio común entre actores y productores. Es así que el SAG-AFTRA, gremio que agrupa a la mayoría de actores de cine y televisión de Hollywood, anunció haber llegado por unanimidad a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés). La palabra “tentativo” no implica un lejano condicional, en la práctica representa el fin de la huelga, que quedó sin efecto desde el primer minuto de este jueves 9 de noviembre.

“Nuestra huelga está oficialmente suspendida y todos los piquetes han cerrado. Estaremos en contacto en los próximos días con información de puntos de celebración en todo el país”, indicó el comunicado del SAG-AFTRA. La mención de las “celebraciones” se corresponde con el precio que pagaron actores de todos los estratos socioeconómicos al paralizar labores. Incluso nombres consolidados en la industria se vieron afectados. Por ejemplo Billy Porter, ganador del Emmy a Mejor actor principal por la serie “Pose”, tuvo que vender su casa para subsistir.

Se han revelado generalidades sobre el acuerdo tentativo entre los productores y el comité de negociaciones; se sabe que gran parte de los reclamos han sido cumplidos. Esto llama la atención si se considera la táctica de los estudios han empleado este año para con las medidas de fuerza. El portal Deadline citó a una fuente conocedora que en el caso de la huelga de guionistas, que terminó el 28 de septiembre, la estrategia era alargar las negociaciones hasta que los huelguistas “empezaran a perder sus departamentos y casas”.

¿Qué beneficios obtuvieron los actores con la huelga? La SAG-AFTRA señala “incrementos” a la remuneración mínima, “disposiciones sin precedentes” en cuanto a consentimiento y compensación para proteger a los actores de la “amenaza” de la inteligencia artificial, un “bono” por participación en productos para streaming, mejora en el plan de cobertura de pensiones y salud y otros beneficios no detallados todavía.

Con el fin de la huelga, actores de todos los géneros y formatos de ficción se pronunciaron en redes sociales para celebrar el fin de la medida de fuerza. Varios de ellos tuvieron que realizar otras labores para sostenerse económicamente, sea enfocarse en trabajos de producción, grabación de comerciales, visitas a varias comic-con alrededor del mundo, etc. Como parte de la huelga, los intérpretes se abstuvieron de participar en entrevistas promocionales para series y películas, así como en la mayoría de “alfombras rojas”.

¿Qué series y películas se benefician con el fin de la huelga? Todas las que estaban en plena filmación cuando la medida de fuerza empezó. Por el lado del cine, habían quedado incompletas “Deadpool 3″ (Disney), “Venom 3″ (Sony Pictures), “Misión imposible 8″ (Paramount Pictures), entre otras. Por el lado de la televisión destacan historias como “La casa del dragón” (HBO), “Stranger Things” (Netflix), “Entrevista con el vampiro” (AMC), etc. A eso hay que sumarle historias que no habían empezado cuando la medida cobró efecto, como la segunda temporada de “One Piece” (Netflix) y la tercera de “Abbott Elementary” (ABC). Varias de estas historias ya tienen nuevas fechas de estreno. Vale mencionar también a las series canceladas en medio de la huelga, como “Call Me Kat” (FOX), “Gotham Knights” (The CW), “How I Met Your Father” (Hulu), “iCarly” (Paramount+) y más.

El nuevo contrato todavía tiene que ser ratificado por los miembros del SAG-AFTRA en todo Estados Unidos, lo cual se espera que ocurra sin contratiempos. La huelga reflejó las preocupaciones de la industria en la era de los blockbusters y las series de prestigio, con brechas de salarios que alzan miles de cejas por todo Los Ángeles y ejecutivos que cometieron errores de cálculo en cómo manejaron la situación.