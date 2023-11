La película promedio de Hollywood tiene en su recta final un momento donde todo parece perdido para los protagonistas; es el último susto para el espectador tras horas de incertidumbre. Entonces la situación cambia, los héroes ganan al apostar todo a una maniobra de riesgo, con un sacrificio o un descubrimiento del que hubo pistas sembradas en el guion y que cobran sentido justo cuando se necesita.

Esta es la fórmula en la mayoría de producciones de Marvel Studios y se espera que lo mismo para “The Marvels”, en cines desde el jueves 9. La entrega 33 de la franquicia más taquillera de películas sigue a las heroínas Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani), cuyos poderes pasan por un “desperfecto técnico” que las lleva a unir fuerzas para vencer a la villana kree Dar-Benn (Zawe Ashton). Una trama que sigue el patrón de las cintas del género y que en el pasado no ha detenido a este estudio obtener cifras obscenas de dinero: “Capitana Marvel” (2019) recaudó más 1,128 millones de dólares.

Firma la película Nia DaCosta, primera afroamericana en dirigir para este universo compartido. Consciente de sus limitaciones en cuanto a la maquinaria de Marvel, en una entrevista dijo que esta es más que nada la película de Kevin Feige, productor de la saga. En conversación con El Comercio, le preguntamos qué es lo que su jefe quería que ella haga. “Cuando llegué, lo que me atrajo de la cinta fue que ellos (Marvel) querían hacer algo diferente y raro y yo estaba de acuerdo con eso. Creo que él quería hacer la mejor versión posible de la película. (…) Así que lo que ves en la película es lo que Kevin quería”, dijo la cineasta, con esa forma que tienen los estadounidenses de decir algo sin decir mucho o nada.

¿Qué es lo que pasa en la película? Quién sabe. Para entrevistar a DaCosta, El Comercio solo tuvo acceso a unos 15 minutos de metraje, apenas dos escenas de acción que no sirven para juzgar el producto. Los medios de otros países que sí vieron la cinta están divididos entre llamarla entretenida o soporífera. Al cierre de este artículo, tiene una aprobación de 62 y 51 puntos de un total de 100 en las webs Rotten Tomatoes y Metacritic, respectivamente. Ambas páginas promedian las calificaciones de la crítica, son un indicador de calidad.

Un artículo de Variety señala una posible crisis en Marvel Studios, que los últimos años ha tenido una serie de traspiés; si bien los problemas no ponen en peligro próximos lanzamientos, sí muestran las rajaduras de una saga de quince años. Allí se destacan presuntos problemas en la producción de la nueva película, como que la directora trabajase en otra cinta mientras su historia de superhéroes seguía en producción y que la cinta tuviese cuatro semanas de “largas” refilmaciones para ordenar la trama. Consultada sobre esto último, DaCosta nos dijo que todas las películas de Marvel tienen filmaciones adicionales, “es parte del proceso, lo cual me parece muy divertido porque vengo de las películas independientes donde nunca tenemos suficiente dinero (risas) para añadir nada”.

Las proyecciones de taquilla para “The Marvels” son bajas para una saga que invierte más de 200 millones de dólares por película, sin contar gastos de publicidad. Si la capitana y sus amigas no hacen suficiente dinero, parecerá una derrota para el estudio después de la decepción de “Ant-Man 3″ (y a eso hay que sumar los problemas del “cancelado” Jonathan Majors). Vale mencionar que “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ fue un éxito, pero la hizo James Gunn, director que oficializó su salida de la franquicia. Así, el futuro de la saga parece tambalear a unos años del estreno de “The Kang Dynasty” (2026) y “Secret Wars” (2027).

A todo esto hay que sumar la llamada “fatiga” del género de superhéroes, que la audiencia tal vez ya se está cansando de tantas capas y spandex. ¿La directora está nerviosa? “No, no me siento nerviosa. O sea, creo que ser una cineasta independiente ayuda mucho cuando haces películas como esto, porque de verdad nada te perturba”, dijo en relación a las dificultades que ella afrontó en el pasado. “Es una película de Marvel, mucho más grande que yo, nunca fue completamente mía”.