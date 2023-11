La imponente racha de éxitos de Marvel en la taquilla ha sufrido un golpe inesperado con el estreno de “The Marvels”. Desde el icónico “Iron Man” en 2008, las películas de Marvel han dominado la pantalla grande, pero este fin de semana, la 33ra entrega del Universo Marvel, secuela de “Captain Marvel” (2019), decepcionó al recaudar apenas US$ 47 millones, un tercio de lo obtenido por su predecesora que alcanzó US$ 153,4 millones en su estreno.

Este descenso notable ha desconcertado a la industria, siendo considerado por David A. Gross, de Franchise Research Entertainment, como “un colapso sin precedentes del sector Marvel”. Incluso superando la baja recaudación de “Ant-Man” en 2015, que obtuvo US$ 57,2 millones, “The Marvels” se posiciona como una sorprendente excepción a la regla de éxito continuo de Marvel.

¿Cuánto costó hacer “The Marvels”?

La película, con un presupuesto de producción de US$ 200 millones, dirigida por Nia DaCosta, la primera mujer negra en dirigir una película del MCU, y protagonizada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani, no solo atrajo críticas moderadas (62% en Rotten Tomatoes) sino que también recibió una respuesta menos entusiasta del público. Obteniendo una calificación “B” en CinemaScore, se suma a la lista junto con “Eternals” y “Ant-Man and the Wasp: Quantamania” como una de las pocas películas del MCU en recibir una evaluación menos que excelente por parte de la audiencia.

PEN 25.9 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 44.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR PEN 37.90 / MES SUSCRÍBETE MÁS POPULAR

A pesar de agregar US$ 63,3 millones internacionalmente, “The Marvels” podría representar un punto de inflexión para el MCU, que a lo largo de los años ha acumulado una asombrosa cifra de US$ 33.000 millones globalmente. Sin embargo, algunos analistas señalan una posible fatiga del público por la saturación del género de superhéroes en cines y plataformas de streaming.

El jefe ejecutivo de Disney, Bob Iger, planteó la pregunta de si el mercado está saturado de contenido superheroico. “En los últimos tres años y medio, el crecimiento del género se ha estancado”, expresó Gross en una nota informativa el domingo. ¿Será “The Marvels” el comienzo de una nueva era para el MCU? Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta inesperada narrativa en el universo cinematográfico de Marvel.

Ficha técnica de “The Marvels”

Fecha de Estreno: Jueves 9 de noviembre, 2023

Jueves 9 de noviembre, 2023 Director: Nia DaCosta

Nia DaCosta Protagonistas: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani

Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani Presupuesto de Producción: US$ 200 millones

US$ 200 millones Género: Acción, Aventura, Superhéroes

Acción, Aventura, Superhéroes Calificación en Rotten Tomatoes: 62%

62% Calificación en CinemaScore: B (público)

B (público) Recaudación Estimada en Taquilla (EE. UU.): US$ 47 millones

US$ 47 millones Recaudación Internacional Estimada: US$ 63,3 millones

VIDEO RECOMENDADO Marvel Studios "Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision"y "Loki" se presentaron en el Super Bowl