Fue contundente. El productor musical Jesús “El Viejo” Rodríguez utilizó sus redes sociales para criticar a Leslie Shaw, luego de que esta haya cuestionado el trabajo de los productores peruanos.

En ese sentido, el experimentado músico y ganador de dos gaviotas en Viña del Marc, cuestionó las habilidades musicales de Leslie, destacando que la rubia solo tiene talento para modelar lencería, es decir para exhibir su cuerpo.

“Disculpa, pero los productores peruanos sí que tenemos buen sonido. Tú, lo que mejor haces es modelar lencería”, fue lo que escribió el Viejo Rodríguez en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, los comentarios de Rodríguez fueron considerados machistas por la periodista Kathy Sheen.

“Un comentario sexista, machista del ‘Viejo’ Rodríguez, que es un músico que trabaja con muchas mujeres, trabajó en La Voz con muchas mujeres, y viene a catalogar a Leslie Shaw de que solo muestra el cuerpo, comentario bajo, machista, un recurso poco inteligente”, sentenció la comunicadora.

Historia de Instagram que Jesús "El Viejo" Rodríguez publicó

En ese sentido, Leslie Shaw no dudó en responderle al productor. Aprovechando una entrevista que le realizó el programa “Amor y fuego”, de Willax TV, la cantante aseguró que sus críticas no estaban dirigidas hacia él.

“¡No, Viejito! No te molestes, yo no me estaba refiriendo a ti. No, mi amigo, no te pongas así, tú eres bien lindo”, dijo.

Asimismo, al escuchar directamente lo escrito por Rodríguez, específicamente en la parte en donde menciona que su mejor talento es modelar lencería, Shaw afirmó diciendo: “Sí, bueno eso también, gracias”.