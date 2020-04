Alicia Silverstone es hoy una actriz consolidada, después de su larga trayectoria en el cine. Sin embargo, no todas fueron buenas experiencias en este camino. Según contó recientemente, tuvo que afrontar la inmensa crítica de la prensa durante una de las películas más populares en las que participó.

En entrevista con The Guardian, Alicia Silverstone confesó que su interpretación de Batgirl en la cinta “Batman & Robin” de 1997 generó diferentes comentarios sobre su apariencia física, lo cual no la desanimó.

“Se burlaban de mi cuerpo cuando era más joven. Fue doloroso pero sabía que estaban equivocados. No me confundieron, yo sabía que no era correcto burlarse de la forma del cuerpo de alguien, eso no es correcto para ningún ser humano”, contó.

De hecho, este personaje representó un punto de quiebre en la carrera de Alicia Silverstone, pues después de interpretarlo, la actriz se alejó del cine durante un tiempo hasta encontrar un nuevo proyecto que la hiciera sentir cómoda.

Los recuerdos que mantiene sobre aquel filme no son del todo agradables. “Esa definitivamente no fue mi experiencia cinematográfica favorita”, aseguró.

Actualmente, Alicia Silverstone se dedica al cine independiente y sus actividades se centran en su rol como madre de un niño de 8 años. Además, es activista a favor del respeto hacia los animales.