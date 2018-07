Las hay de humor negro, con toques románticos y hasta de autor. En Amazon Prime Video hay un amplio catálogo de películas de comedia que puedes disfrutar online y (por un tiempo) gratis este fin de semana.

Si quieres desconectarte un momento de los problemas con unas cuantas carcajadas o si eres un fan del género de comedia, aquí seleccionamos 10 de los títulos más destacados de humor de la plataforma en España:

1. "LA REINA DE ESPAÑA"

Esta comedia interpretada por Penélope Cruz está disponible desde el 1 de julio en Amazon Prime España. El artífice de "La reina de España" es Fernando Trueba, un director devoto de la elegancia, el humanismo y los conflictos del cine clásico

2. "ZOOLANDER"

Clásica comedia de Ben Stiller sobre el mundo de la moda. Disponible en Amazon Prime España.

3. "HANCOCK"

Comedia romántica protagonizada por Will Smith. En la historia, el actor es un personaje con poderes sobrehumanos, incluyendo el vuelo supersónico, invulnerabilidad, la inmortalidad y superfuerza. A pesar de que utiliza sus poderes para rescatar a la gente de delincuentes, su actividad inadvertidamente causa millones de dólares en daños a la propiedad debido a su embriaguez constante y la actitud cínica.

4. "8 APELLIDOS VASCOS"

Rafa es un joven sevillano de familia adinerada que conoce a una preciosa chica vasca durante los días de la Feria de Sevilla. El chico se enamora completamente de ella y cuando regresa a su ciudad, este se da cuenta de que tendrá que viajar al norte si quiere recuperarla. Protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi, Karra Elejalde, entre otros.



5. "¿DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?"

¿Qué pasa cuando dos torpes agentes del FBI se disfrazan de princesas ricas para infiltrarse en la alta sociedad? Payasadas y gracia sin descanso, mientras los hermanos Shawn y Marlon Wayans pasan de ser desafortunados agentes a fanáticas de la alta costura.

6. "AL DIABLO CON EL DIABLO"

Brendan Fraser es un infeliz, ansioso de amor, técnico de computadoras que se vuelve presa de la pecaminosamente sexy Elizabeth Hurley cuando decide venderle su alma a cambio de siete deseos. Pero la maliciosa Princesa de la Oscuridad tiene unos cuantos trucos bajo la manga.

7. "VIRGEN A LOS 40"

Steve Carell interpreta a un vendedor de una tienda de electrodomésticos que lleva una vida tranquila pero un gran secreto: tiene 40 años y es virgen. Cuando sus compañeros de trabajo lo descubran emprenderán la misión de ayudarlo a encontrar el amor.

8. "TED"

Aclamada comedia de Seth MacFarlane, el creador de "Family Guy" y otras irreverentes series animadas. La cinta es protagonizada por un oso de peluche fuera de lo común: dice groserías, fuma marihuana por toneladas y es leal como pocos a su amigo John Bennett.

9.LAS SECUELAS DE "AMERICAN PIE"

Si te enganchaste con la película noventera, no debes perderte sus alocadas continuaciones: "American Pie 2: Tu segunda vez es mejor", "American Pie: la boda" y "American Pie: el reencuentro" son algunos de los títulos disponibles en Amazon Prime Video España.

10. "UN PAPÁ GENIAL"

Adam Sandler, el rey del streaming, tiene algunas de sus cintas más icónicas en Amazon Prime Video. En esta película de 1999 interpreta a Sonny Koufac, cuya vida cambia cuando aparece Julian, el hijo de su ex, un tímido niño de cinco años.