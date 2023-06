“The Flash”, la película protagonizada por el superhéroe encarnado por Ezra Miller, llega por fin a los cines. Lo hace tras varios años intentando salir adelante y casi un lustro de retraso respecto a la primera fecha de estreno anunciada. Un azaroso viaje que, visto el resultado, ha valido mucho la pena. No en vano el mismísimo James Gunn la define como la mejor película de superhéroes que había visto en muchos años. Un triunfo que le ha valido a su director, Andy Muschietti, el pasaporte para el nuevo Universo DC capitaneando, ni más ni menos, que la nueva película de Batman: The Brave and The Bold.

“Es jodidamente increíble”, afirmó un explícito y entusiasmado Gunn tras ver The Flash. El copresidente, junto a Peter Safran, de DC Studios aseguró ya hace unos meses estar encantado con “una de las mejores películas de superhéroes de la historia”.

Tanto es así que finalmente, y tras semanas de constantes rumores, ya se ha hecho oficial el fichaje de Muschietti para dirigir la nueva película de Batman dentro de este Capítulo 1 del nuevo Universo DC que se denominará Dioses y Monstruos. “Vimos The Flash incluso antes de tomar las riendas de DC Studios, y sabíamos que estábamos en manos no solo de un director visionario, sino también de un gran seguidor de DC”, afirman Gunn y Safran en un comunicado en el que confiaron que el cineasta argentino dirigirá The Brave and The Bold.

“Es una película magnífica, divertida, emotiva, emocionante... y la afinidad y pasión de Andy por estos personajes y este mundo simplemente resuena en cada fotograma. Entonces, cuando llegó el momento de encontrar un director para The Brave and the Bold, en realidad solo había una opción. Afortunadamente, Andy dijo que sí. Barbara firmó para producir con nosotros y ya estamos en marcha. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener socios mejores o más inspiradores mientras nos embarcamos en esta nueva y emocionante aventura en el DCU”, señalan Safran y Gunn.

El fichaje de Muschietti marca la llegada del tercer director al Universo DC de Gunn y Safran tras los fichajes de James Mangold, que dirigirá la película de The Swamp Thing (La Cosa del Pantano) y el propio Gunn que dirigirá Superman: Legacy.

Además de una nueva encarnación de Batman en el cine, Brave and the Bold presentará a Damian Wayne, un preadolescente asesino criado por asesinos que también es el hijo que Batman nunca supo que tenía.

“Es un poco prematuro para hablar de eso, la verdad. Creo que el futuro de DC es brillante, por lo que he escuchado y por lo que he visto”, se limitó a afirmar el cineasta argentino hace unos días en una entrevista concedida a Cultura Ocio al ser interrogado por las informaciones que ya entonces daban por hecho su fichaje para dirigir The Brave and The Bold.

Una pregunta ante la que la mirada cómplice de sus dos acompañantes -su hermana y productora, Bárbara Muschietti, y la actriz Maribel Verdú- dejaban ya entrever que ni el director ni su entorno eran ajenos a estos rumores y confirmaban que su silencio era solo una exigencia del guión hasta que se hiciera oficial un fichaje que, por entonces, ya estaba hecho.

Además, en la entrevista Muschietti dijo haber mantenido contacto fluido por James Gunn pero, a diferencia de lo que afirmó James Wan, que reconoció haber tenido que modificar el final de Aquaman 2 para que el desenlace de la película encajara mejor con todo lo que está por venir, no se impuso ningún cambio en The Flash.

“La película ya estaba terminada cuando entró James”, asegura el director que reconoce que hubo “conversaciones al respecto” pero que encontraron un punto de encuentro y “una película con la que todos estábamos muy contentos”. “Hay un final que es perfecto para... Es perfecto. Es perfecto”, se limita a contestar resistiendo la tentación de destripar algunas de las grandes sorpresas que contienen el desenlace del filme protagonizado por Ezra Miller que llega a los cines este viernes 16 de junio.

Con información de Europa Press

Netflix: todos los estrenos de junio 2023