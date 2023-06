“The Flash”, película de DC Studios al mando de James Gunn, ya se estrenó en todas las salas de cine del mundo y, como buenos fans, nos preguntamos si esta tenía escenas post créditos y por si eres uno, aquí te dejamos la respuesta.

Antes de continuar, debes de recordar que si no has visto la película, aquí habrá una gran cantida de spoilers por lo que si no te quieres malograr la experiencia al ver “The Flash”, será mejor que no continúes. Una vez dicho esto, aquí vamos.

¿”The Flash” tiene alguna escena post créditos?

La respuesta es sí, “The Flash” sí tiene una escena post créditos.

En la escena post créditos vemos que Barry Allen está saliendo de un bar en medio de la noche mientras atrás de él aparece Aquaman, personaje protagonizado por Jason Momoa. Barry le ha contado a Aquaman todo lo que ha pasado y el tema con la crisis multiversal en su paradoja del tiempo, pero Arthur está tan ebrio que no puede ni pararse y termina cayendo a un charco con agua.

Barry le dice que se levante pero Arthur le da su anillo con metal de Atlantis y le dice que le traiga una cerveza, mientras Arthur se queda con la cabeza en el charco diciendo que este también es su hogar y con Barry camino a su casa con el anillo de Aquaman en la mano.